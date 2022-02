Bråthen vurderer VM-nei etter russisk invasjon: – Må tenke meg grundig om

Hoppsjef Clas Brede Bråthen (53) vurderer å holde seg unna skiflyging-VM i Vikersund dersom Russland får delta. Nå tar Linda Hofstad Helleland (H) saken opp i Europarådet.

LANDSLAGSSJEF: Clas Brede Bråthen, her under OL i Beijing, reagerer kraftig på Russlands opptreden i Ukraina.

Hun sitter selv i komiteen som har ansvar for idrettspolitikk, og reiser til Paris senere denne uken.

– Jeg kommer til å fremme et forslag som innebærer at Europarådet ber idrettsorganisasjoner om å utestenge russiske utøvere fra alle internasjonale konkurranser, sier Helleland til VG.

Hun er tidligere kulturminister og visepresident i Verdens antidopingbyrå (WADA). Der opplevde hun den russiske dopingskandalen i forbindelse med Sotsji-OL på nært hold.

Mange har gitt uttrykk for at Russland slapp billig unna etter at en hel generasjon toppidrettsutøvere skal ha blitt systematisk dopet.

– Vi er vitne til brutale hendelser og klare brudd på folkeretten. Da kan vi ikke nok en gang oppleve at det som skjer ikke får konsekvenser for Russland. Det er uvirkelig å se at russiske idrettsutøvere deltar i skirenn i Lahti i dag, som om ingenting har skjedd.

Helleland understreker at et vedtak i Europarådet ikke vil være juridisk bindende: Internasjonal idrett bestemmer over seg selv. Men Høyre-politikeren tror sentrale idrettsledere etterlyser et signal fra politisk hold i Europa.

Og i Europarådet sitter det representanter for 47 land fra hele kontinentet.

– Vil man ikke straffe russiske utøvere som ikke kan lastes for det som skjer i Ukraina?

– Det er dessverre slik at mange vil lide som følge av det regimet i Moskva nå foretar seg. Ingen ønsker i utgangspunktet at uskyldige russiske utøvere skal straffes, men det er dessverre slik situasjonen er akkurat nå.

KRITISK: Høyre-politiker Linda Hofstad Helleland er tidligere kulturminister og visepresident i WADA.

Helleland er bosatt i Drammen. Noen steinkast unna, i Mjøndalen, befinner hoppsjef Clas Brede Bråthen seg:

Han er glad for at Norges Skiforbund lørdag formiddag ga klart uttrykk for at de ikke ønsker russiske utøvere på norsk snø de kommende ukene. Men det er likevel Det internasjonale skiforbundet (FIS) som avgjør dette.

Og FIS har ikke varslet noen russisk utestengelse enn så lenge.

Internasjonale konkurranser i både langrenn, hopp, kombinert og alpint står på programmet i Norge i løpet av noen få uker.

– Jeg har personlig store problemer med å være «deltager» i et arrangement der russere deltar. De representerer nå et regime der politikk og idrett går hånd i hånd, sier Bråthen til VG.

VIKERSUND: Clas Brede Bråthen foran bakken i Vikersund. Han er usikker på om han vil være til stede i VM i samme bakke om to uker hvis det blir russisk deltagelse.

Han understreker at han har et godt forhold til den russiske hoppdelegasjonen på et personlig nivå.

– Jeg har ikke myndighet til å nekte noen å delta, men jeg kan ta et selvstendig valg om hvorvidt jeg vil være til stede eller ikke. Jeg må kunne leve med mitt eget moralske kompass, sier 53-åringen.

VM i skiflyging på hjemmebane i Vikersund er årets desidert største høydepunkt for norsk hoppsport.

For Bråthen er det kanskje ekstra stort: Han kommer selv fra regionen der mesterskapet skal arrangeres.

– Jeg kjenner alle som står bak arrangementet og vet hva slags innsats som er lagt ned. Så det sitter langt inne å si nei, men jeg må tenke meg grundig om. Jeg er glad for skiforbundets initiativ og håper at FIS følger det opp, slik at vi slipper å ta avgjørelsene på individnivå, sier Bråthen.

Linda Hofstad Helleland roser skistyret til Erik Røste etter lørdagens utspill:

– Jeg vet at dette koster mye for idrettsorganisasjonene, og for utøverne, siden jeg har stått midt oppi det selv og sett hva idretten betyr for det russiske regimet. Det er i stor grad politikk for dem. Men tiden er inne for å stå opp for tydelige verdier og prinsipper som ikke kan settes til side, sier hun.