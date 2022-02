Rosenborg mener de har blitt svindlet for millionbeløp etter hackerangrep

Etter et dataangrep mot RBK, utbetalte den kinesiske klubben Shenzen 1,8 millioner kroner til feil konto. Det må Rosenborg ta på egen kappe, mener FIFAs disiplinærkomité.

GÅR GLIPP AV STORT BELØP: Økonomien til storklubben har ikke vært bare gull og grønne skoger de siste årene. Nå går de glipp av sikre penger de hadde krav på.

I forbindelse med overgangen til Ole Selnæs fra St. Etienne til kinesisk fotball, skal Rosenborg ifølge FIFA ha blitt svindlet for et betydelig millionbeløp. Det skal dreie seg om solidaritetspenger klubben ikke har mottatt. Det bekrefter klubben selv overfor nettstedet idrettspolitikk.no.

Den kinesiske klubben hevder på sin side at beløpet er utbetalt.

– Vi har ikke mottatt pengene, skriver økonomisjef Roar Munkvold i en e-post til idrettspolitikk.no, som omtalte saken først.

HAR IKKE FÅTT SOLIDARITETSPENGER: Pengene Rosenborg har krav på etter overgangen til Ole Selnæs fra St. Etienne til kinesisk fotball kan de anse som tapt, mener FIFA.

RBK mistenker at klubben har vært offer for et hackernangrep, og har derfor involvert norsk politi. Klubben tror det kan dreie seg om at hackerne har gitt Shenzen et portugisisk kontonummer og at det er grunnen til at pengene aldri har dukket opp.

– Slik vi forstår det så har en bruker i RBK vært hacket, skriver han videre til nettstedet.

Dagbladet har vært i kontakt med Trøndelag politidistrikt, som bekrefter at de har vært koblet inn i saken.

– Saken ble, etter det jeg kan se, henlagt fra vår side 26. juli i fjor, sier jourhavende Hanne Sivertsen Berg i Trøndelag-politiet.

I januar i 2020 ble det kjent at flere klubber i Norge var blitt angrepet av hackere, og at et stort antall passord var på avveie. RBK var en av klubbene som er rammet, og det skal være 19 rbk.no-adresser som var rammet, ifølge lokaavisen Adressa.

FIFAs disiplinærkomité har siden bestemt at Shenzhen FC var fri for skyld og at RBK må regne pengene for tapt.

FIFA mener at Rosenborg altfor sent har tatt kontakt med den kinesiske klubben etter at de oppdaget at de var hacket. De kunne med andre ord ha unngått eventuelle misforståelser og feilinformasjon ved å agere tidligere, mener organisasjonen.

Trønderne skal i følge FIFA aldri ha informert Shenzhen FC om at de var hacket.

Rosenborg har ennå ikke offentliggjort årsregnskapet for 2021, men tall fra 2020 viste at klubben gikk nesten 33 millioner kroner i minus før skatt. Det var cirka 25 millioner svakere enn budsjettert, meldte Aftenposten for et drøyt år siden. Cronapandemien rammet i likhet med de fleste andre klubben hardt.

Derfor budsjetterte klubben også med minus for 2021.

