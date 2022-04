VIF-legenden Søberg fikk avskjedsbeskjed på telefon: – Feil måte å gjøre det på

VIF-målvakt Steffen Søberg (28) reagerer på at han fikk beskjed om at ti år i klubben var over på telefon. Styremedlem Anders Myrvold sier fokuset er på å hedre ham på en verdig måte.

FERDIG I VÅLERENGA: Tidligere landslagsmålvakt og mangeårig Vålerenga-keeper Steffen Søberg er ferdig i Vålerenga etter ti år.

– Jeg synes jo det er trist at en ting som har vært en del av livet ditt i ti år blir avsluttet med en telefon. Jeg hadde håpet man kunne bli tatt inn til et møte, blitt sett i øynene og fått en takk for jobben, i alle fall. Man har jo lagt ned mye tid, svette og tårer, og man hadde håpet en bedre avslutning, sier Søberg.

Mandag fikk han beskjed fra Myrvold om at Vålerenga ikke kom til å fornye kontrakten og heller satse videre på Tobias «Tuben» Breivold. Søberg selv reagerer på at den beskjeden kom på telefon, etter ti år og nesten fem hundre kamper.

– Jeg ble egentlig sjokkert over at jeg fikk beskjeden på telefon. Jeg forventet å bli bedt inn på et møte og ha en samtale, men det ble ikke en veldig lang samtale, da. Det er feil måte å gjøre det på, jeg vet ikke hva mer jeg skal si, gjentar han.

Hva veien videre innebærer vet han ikke sikkert. TV 2 meldte tirsdag at Stjernen skal være i dialog med målvakten.

Tidligere proffspiller Anders Myrvold, nå i styrets sportsutvalg, sier at han tidlig i telefonsamtalen poengterte at Søberg skal hedres på en måte verdig den legenden han er i Vålerenga, at det må skje når Jordal Amfi er fullsatt – og ber om å ikke «henge seg opp i» måten beskjeden til Søberg kom på.

– Det er ikke vits å lage dette større enn det er. Det hadde vært den beskjeden uansett hvor samtalen hadde vært. Det viktigste er at han får beskjed, den største respekten for Søberg er at han får en klar og tydelig beskjed, sier Myrvold – og sier den anerkjennelsen som venter målvakten er en «no-brainer».

FRA SPILLER TIL STYRET: Anders Myrvold hadde en lang karriere som spiller for Vålerenga, landslaget og i utlandet. Han sitter nå i VIF-styrets sportsutvalg, og det var i denne kapasitet han ringte Søberg.

– Handler det ikke litt om symboleffekten?

– Det er uansett mye følelser. Han hadde lyst til å fortsette, og hvordan han får beskjeden tror jeg ikke er det han henger seg opp i, sier Myrvold – og presiserer at Søberg har fått god anledning til å medvirke hvordan budskapet skulle kommuniseres utad.

Søberg sier støtteerklæringene fra både venner, bekjente og lagkamerater har strømmet inn etter at offentliggjøringen kom tirsdag ettermiddag, og at flere supportere takket for hans innsats gjennom årene.

– Det er ingen tvil om at Vålerenga har satt enorm pris på ham, og en hedring må skje når Jordal er fullt, sier Anders Myrvold.

Vålerenga ble slått ut av NM-sluttspillet av Storhamar i kvartfinalen (4–2 i kamper), og har for tiden en strukturell jobb foran seg: både hovedtrener og sportssjef må på plass for å erstatte henholdsvis Espen «Shampo» Knutsen og Frikk Juell.