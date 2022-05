Viking lå under med tre mål – vill snuoperasjon etter straffe og rødt kort

(Molde - Viking 3–4) Det så ut til å bli en parademarsj da Molde scoret sitt tredje mål på 14 minutter, men gjestene Stavanger nektet å gi seg og snudde kampen på utrolig vis.

UTVISNING: Midtstopper Benjamin Tiedemann vises ut på stillingen 3–1 til Molde.

Et frekt frispark fra Magnus Wolff Eikrem sørget nemlig for at Molde ledet 3–0 etter 28 minutter.

Da trodde de fleste at det skulle bli en komfortabel hjemmeseier, men isteden startet Kristoffer Løkberg opphentingen med sitt reduseringsmål to minutter senere.

Viking fikk ekstra blod på tann da Benjamin Tiedemann oppførte seg som en keeper og reddet et skudd fra å gå i mål. Dommer Kristoffer Hagenes pekte på straffemerket og delte ut et rødt kort til den danske forsvarsspilleren.

Veton Berisha satte straffen sikkert i mål, og ti minutter senere var lagene like langt da Harald Nilsen Tangen satte inn 3–3-målet på Aker stadion.

Det stoppet heller ikke der. Et innlegg fra høyre ble headet ned til Veton Berisha, som fullførte den utrolige snuoperasjonen da han satte inn 4–3 med venstrefoten.

– En kamp for historiebøkene, kommenterte Asbjørn Myhre hos Discovery.

Viking åpnet egentlig kampen klart best og trykket på i åpmningsminuttene, men Molde var nådeløse da David Brekalo gjorde en feil og bommet på ballen etter et langt oppspill.

Etter to blokkerte forsøk fra Magnus Wolff Eikrem og Ola Brynhildsen hamret Markus Kaasa inn 1–0 for Molde.

Den ledelsen ble doblet på en corner hvor Kristoffer Haugen headet ned til Brynhildsen, som satte inn 2–0 for Molde.

Deretter gjorde Viking-keepere Patrik Gunnarsson en stor feil da han tok et steg til siden og ble fullstendig overrumplet da Eikrem valgte å feie ballen bort i det tomme keeperhjørnet.

HELTEN: Veton Berisha scoret to mål og hadde én assist i den utrolige snuoperasjonen.

Et dødelig effektivt Molde-lag gjorde at resultat muligens ikke var veldig oppsummerende for hvordan kampen var, men Viking valgte likevel å gjøre endringer i pausen.

En åpen og ærlig Bjarte Lunde Aarsheim fortalte i pausen at Viking gjorde to bytter og endret formasjon fra 3–5–2 til 4–3–3.

Da andre omgang startet var stillingen 3–1 til Molde, da dommeren blåste av kampen var det 4–3 til Viking, som nå topper tabellen i Eliteserien.

I løpet av tretten elleville dager har Viking slått Bodø/Glimt 2–0, knust Haugesund 5–1 og snudd fra 0–3 til 4–3 mot den ferske cupmesteren Molde.

7. mai 2022 19:53