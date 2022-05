NENT Group og VG inngår samarbeid

NENT Group og VG er enige om et strategisk samarbeid rundt sportsklipp. Samtidig er partenes strid i retten over.

BYTTER KANAL: TV 2 har hatt rettigheter til Premier League i lang tid. Neste sesong blir Manchester United og Liverpools ligakamper å se på NENT Groups kanaler og Viaplay. VG får rettighetene til å vise høydepunkter og klipp fra kampene.

Samarbeidet innebærer at VG får eksklusive rettigheter til å vise klipp fra NENT Groups sportssendinger.

NENT Group, som står bak Viaplay, tar over rettighetene til Premier League neste sesong. De har også rettighetene til vintersport, Bundesliga, Formel 1 og håndball blant annet.

Direktesendingene fra begivenhetene blir å se på NENT Groups TV-kanaler og Viaplay, mens klipp og oppsummeringer vil bli lagt ut på VGs nettsider og VGLive.

Avtalen inngås kort tid etter at partene har møttes i retten. NENT Group saksøkte VG på grunn av at VGTV brukte klipp fra deres sportssendinger på «nyhetsretten». I denne halvannet år lange rettvisten er det nå inngått forlik og ankesaken som var omberammet, blir ikke noe av.

– NENT Group og VG hadde en saklig uenighet om rammene for nyhetsretten. Etter tingrettens avgjørelse har vi hatt en konstruktiv dialog og fått bedre forståelse for hverandres argumenter. VG anerkjenner NENT Groups behov for å verne om rettigheter de har investert i. Vi har derfor lagt om vår praksis og ser nå frem til å samarbeide, sier Gard Steiro, ansvarlig redaktør i VG.

FORNØYD: Peter Nørrelund, Chief Sports Officer i NENT Group.

Peter Nørrelund, Chief Sports Officer i NENT Group, er glad tvisten med VG er over og at et samarbeid er på trappene.

– Vi forstår VGs viktige rolle som nyhetsformidler, også på sportsfeltet. Samtidig har det vært avgjørende for NENT Group å markere at det ikke er fritt frem å bruke klipp fra begivenheter vi har eksklusive rettigheter til. Samtalene med VG har vært preget av gjensidig respekt for hverandres

posisjoner. Den nye avtalen sikrer begge parters interesser, sier Nørrelund.

Fakta Noen av NENT Groups rettigheter Premier League (fra neste sesong)

Mye vintersport - inkludert VM i nordiske grener og alpint

Bundesliga

Formel 1

Mye håndball - inkludert EM, VM og Champions League

Europa League og Europa Conference League

Mye kampsport Les mer

NENT Group har fått flere store rettigheter de siste årene. I tillegg til at de vant budkampen om Premier League, tok NENT Group over store deler av vintersport-porteføljen til NRK sist sesong.

– NENT Groups kunder har utvilsomt tilgang til en sportspakke ingen andre kan matche. VG ser frem til et samarbeid med NENT Group rundt disse rettighetene. Den store vinneren blir sportsinteresserte nordmenn som nå får en langt bedre dekning fra VG av de største idrettsbegivenhetene, sier Gard Steiro.

PS! NENT Groups årlige generalforsamlingen skal behandle et forslag om navnebytte til Viaplay Group 18. mai.

Publisert Publisert: 5. mai 2022 10:01