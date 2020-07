Dropper prisutdeling - har ikke skjedd siden 1956

Gullballen blir ikke utdelt i 2020 grunnet koronaviruset.



Verken Lionel Messi eller noen av de andre fotballstjernene vil bli tildelt gullballen for 2020. Foto: Francois Mori / AP

For første gang siden den første utdelingen i 1956 vil ikke Gullballen bli utdelt i år etter at koronapandemien satte fotballen på pause.

Det bekrefter L'Equipe mandag.

France Footbal, som står bak utdelingen av fotballens gjeveste individuelle pris, forklarer avgjørelsen med at grunnlaget for valget av vinner blir for lite etter at flere måneder gikk tapt som følge av koronaviruset.

– For første gang siden 1956 vil Gullballen ta en pause. Det vil ikke bli utdelt noen pris i 2020, fordi alle forholdene ikke blir møtt, sier sjefsredaktør Pascal Ferre.

De mener at siden to av de elleve månedene som kreves for å kåre en vinner går bort, i tillegg til blant annet de spesielle omstendighetene i sluttspillet i mesterligaen, gjør at de ikke kan dele ut prisen.