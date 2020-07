Premier League direkte: Solskjær sikret Champions League-spill

Siste innlegg

90 + 8 ′ Mål for Manchester United FC! Leicester City FC 0 - 2 Manchester United FC Mål: Jesse Lingard KJEMPETABBE!!! Schmeichel river det øøøøørlille håpet Leicester hadde! Prøver seg med en skuddfinte som Lingard snapper opp og setter i mål!

90 + 7 ′ Spillerbytte - Manchester United FC Odion Ighalo Anthony Martial

90 + 7 ′ Spillerbytte - Manchester United FC Timothy Fosu-Mensah Marcus Rashford

90 + 4 ′ Rødt kort! Jonny Evans - Leicester City FC AIAIAI!!! Evans FEIER ned McTominay så det synger! Klokkeklart rødt!

90 + 3′ DEL Blir ingenting ut av det frisparket her.

90 + 2′ DEL Frispark i god posisjon for et innlegg her. Schmeichel er oppe i boks!

90 + 2 ′ Gult kort! Brandon Williams - Manchester United FC

90 + 1′ DEL Det legges til fem minutter.

90 ′ Gult kort! Paul Pogba - Manchester United FC

90′ DEL Klokka tikker i Uniteds favør her nå. Ett minutt til vi bikker 90 minutter.

86 ′ Spillerbytte - Manchester United FC Scott McTominay Bruno Fernandes

84′ DEL Frisparket blir sendt i muren og til corner.

84 ′ Gult kort! Nemanja Matic - Manchester United FC

84′ DEL Maguire feller Vardy like utenfor 16-meteren! Frispark i ypperlig posisjon her!

83′ DEL Stor Leicester-mulighet! Gray kommer rundt på høyresiden, skjærer inn og klemmer til med en avslutning som sniker seg utenfor stolpen!

81′ DEL Rashford blir liggende nede å holde seg til hodet etter en duell. Kommer seg opp på beina igjen etter hvert Uniteds nummer 10.

79′ DEL Leicester med en god mulighet! Et innlegg kommer inn mot Morgan som er oppe, men kapteinen bommer på ballen!

77 ′ Spillerbytte - Manchester United FC Jesse Lingard Mason Greenwood

76′ DEL Stor sjanse for Leicester! Harvey Barnes får vendt opp i boks, og fra nært hold fyrer han av, men skuddet blir veldig løst og ender i klypene på De Gea.

75′ DEL Nå må Leicester virkelig angripe. Champions League-plassen svinner hen for Rodgers menn.

72′ DEL Drikkepause nå.

71 ′ Manchester United FC scorer på straffe! Leicester City FC 0 - 1 Manchester United FC Mål: Bruno Fernandes MÅÅÅÅL! Fernandes hopper i tilløpet før han setter den sikkert inn bak Schmeichel. Den scoringen kan være verdt enormt mye penger.

70′ DEL Det blir straffespark. Fernandes skal ta det.

70′ DEL Straffesituasjonen sjekkes av VAR.

69 ′ Gult kort! Jonny Evans - Leicester City FC

68 ′ Straffe til Manchester United FC Straffe til Manchester United FC" Leicester mister ballen på egen halvdel og Martial blir spilt gjennom. Evans og Morgan takler ham på vei gjennom og dommeren peker på straffemerket.

66′ DEL En liten stillingskrig ut på gresset nå. Ingen av lagene klarer å finne veien frem til mål. Spenningen er likevel til å ta og føle på.

63 ′ Gult kort! Victor Lindelof - Manchester United FC Nå har begge Uniteds midtstoppere gult kort.

62′ DEL Det dømmes frispark til United i feltet.

62 ′ Hjørnespark til Leicester City FC Tielemans skudd går via et bein ut til corner.

61′ DEL OI! Vardy stusser frisparket mot lengste og treffer krysstanga! Så nære der, Leicester!

60′ DEL Frispark til Leicester på venstrekanten. Kan komme et innlegg her.

58 ′ Spillerbytte - Leicester City FC Ayoze Perez Kelechi Iheanacho

58′ DEL Greenwood stikker mot Martial, men Schmeichel er våken.

57′ DEL United som har fått spille ball de siste minuttene. Leicester venter på en mulighet til å kontre i øyeblikket.

53′ DEL Albrighton får slått inn fra høyre, men stoppes på første stolpe.

52′ DEL Leicester som står høyt nå. Vet jo hva som står på spill her.

49′ DEL Blir dømt frispark i feltet. De Gea setter i gang spillet igjen.

48 ′ Hjørnespark til Leicester City FC

47′ DEL Matic med en perfekt stikker til Martial. Trekker seg innover i banen, men blir stoppet før han får skutt.

46′ DEL Der er andre omgang i gang!

2. omgang

DEL Chelsea har tatt ledelsen 2-0 like før pause. Dermed fester de et godt grep om én av de to Champions League-plassene. Ligger to poeng foran United og tre foran Leicester i øyeblikket. Leicester kunne i utgangspunktet klart seg med uavgjort mot United om Chelsea hadde tapt sin kamp, men det utfallet er de langt unna nå. Stillingen i London øker viktigheten av denne kampen. Nå må Leicester ut og angripe om de skal komme seg til Champions League.

Pause

45 + 3′ DEL Chelsea har tatt ledelsen på hjemmebane! Leder 1-0 over Wolves etter et frisparkmål. Dermed klatrer London-klubben opp på 3.-plass.

45 + 2′ DEL Corneren ender til slutt hos Rashford på bakerste. Får god tid til å sikte og banker til. Schmeichel får hende opp og parerer.

45 + 2 ′ Hjørnespark til Manchester United FC

45 + 1′ DEL Martial skyter, men det blokkeres ut til corner.

45 + 1′ DEL Greenwood med en altfor hard stikker til Martial. Har ikke fått mye å jobbe med denne omgangen, spissen.

45′ DEL Fernandes og United angriper. Først prøver han å finne Rashford, men lykkes ikke. Får en ny sjanse til å legge inn fra høyre, men rett til Schmeichel.

42′ DEL ENORM SJANSE! Pogba spiller blindt inn mot Rashford. Pasningen spretter over Justin og Rashford får skutt. Fryktelig svak avslutning av spissen.

41′ DEL Thomas slår inn ballen finner veien til Vardy. Tette dueller inne i feltet og spissen får ikke med seg ballen.

39′ DEL United med mye spill rundt Leicesters 16-meter, men kommer seg aldri nære mål.

36′ DEL Til info: Det står fremdeles 0-0 i kampen mellom Chelsea og Wolves. Dermed er Chelsea fremdeles på 4.-plass, mens Wolves er passert av Tottenham på 6.-plass.

34′ DEL STRYKER STOLPEN! Tielemans får skutt langs bakken fra utenfor 16-meteren. Forsvaret rygger og belgieren får tid, men avslutningen går like utenfor.

33′ DEL ANNULERT SCORING! Pogba finner Fernandes med en pasning over forsvaret. Portugiseren scorer, men blir korrekt avblåst for offside.

30′ DEL Lite å melde om etter drikkepausen. Lagene fortsetter å føle seg litt frem, uten å finne den foreløsende løsningen fremover i banen.

26′ DEL Det er tid for en liten drikkepause.

26′ DEL Leicester kontrer. Justin skyter i en posisjon han nok burde spilt til en lagkamerat. De Gea klarer å miste ballen og havner i duell med en frempå Vardy.

25′ DEL Fernandes slår 45 grader ut mot Williams, som blir taklet. Blir liggende nede.

24′ DEL Relativt sjansefattig så langt. Det er Ndidi som har hatt kveldens største sjanse. Det er nok en del nerver ute på gresset i kveld.

22′ DEL Fernandes trer gjennom Rashford, som forsøker å dra seg forbi siste forsvarer. Blir stoppet før han får skutt.

21′ DEL Maguire holder på å rote det til i egen boks. Fomler ballen bakover, men blir reddet av en lagkamerat.

19′ DEL Schmeichel snapper et innlegg fra Pogba foran Rashford.

18′ DEL Pogba finner Fernandes på løp, som får slått inn. Der er det ikke en eneste lagkamerat.

18′ DEL Et innlegg går hele veien gjennom 16-meteren til Albrighton. Han kløner litt med touchen, men får skutt. Aldri farlig.

16′ DEL Fernandes prøver å finne Maguire i feltet, men han taper i lufta igjen.

16 ′ Hjørnespark til Manchester United FC Williams snapper ballen og prøver å finne Martial. Blir klarert til corner i stedet.

15′ DEL Matic roter bort ballen rett ved egen 16-meter. Tielemans triller til Ndidi, som banker til. Like over!

12′ DEL Kveldens nærmeste! Rashford med en lang stikker mot Greenwood. Får hodet på den, men det blir aldri veldig farlig. Går et par meter over mål.

11′ DEL Det står 0-0 i kampen mellom Chelsea og Wolves også. Uforandret tabelle i øyeblikket.

10 ′ Gult kort! Harry Maguire - Manchester United FC Maguire takler Ihenacho. Tidlig gult kort til midtstopperen.

9′ DEL Leicester roper på straffe. Det er Ihenacho som går i bakken. Dommeren vinker spillet videre.

7′ DEL United kombinerer fint langs kanten, men Williams blir akkurat stoppet før han får slått inn. Vil ha corner, men der er dommeren uenig.

5 ′ Hjørnespark til Manchester United FC Fernandes skal svinge inn.

5′ DEL Det er United som har hatt ballen mesteparten av tiden i de innledende minuttene.

4′ DEL Det er mange gode fotballspillere der ute i dag. Tilstanden i topplokket kan bli avgjørende for hvem som takler denne anledningen best.

3′ DEL Vardy stormer frem og får lagt inn, men det er United som fanger ballen. God kontroll i forsvaret der.

2′ DEL Martial går i bakken inne i feltet, men det er vinket for offside. Leicester-forsvaret må uansett vokte seg mot farten i bakrom i dag.

2′ DEL Rashford prøver å finne Martial i bakrom, men Leiceste har kontroll.

1′ DEL Det er United som angriper først. Prøver å finne Martial, men ballen går ut til innkast.

1′ DEL Der er skjebnekamper i gang på King Power Stadium!

1. omgang

Kampen har startet

DEL - Vi går for seieren. Det er den eneste tankegangen jeg kjenner til. Uavgjort er godt nok, men hvis vi tenker sånn har vi startet på feil måte, sier Ole Gunnar Solskjær til Sky Sports før kampen.

United klarer seg som kjent med uavgjort mot Leicester for å sikre en plass i Champions League. Men gjestene går altså for seieren likevel, ifølge manageren.

DEL Leicester har vist varierende form etter at Premier League ble sparket i gang igjen, og har tapt to av sine tre siste kamper. Manchester United på sin side, står ubeseiret i ligaen siden januar.

DEL Ole Gunnar Solskjær kan stille et så godt som fulltallig mannskap til dagens skjebnekamp. I en normal situasjon ville trolig Luke Shaw startet, men det er Williams som fyller tomrommet etter ham på venstrebacken.

DEL Leicester-benken: Ward - Bennett, Barnes, Gray, James, Mendy, Praet, Hirst, Perez.

DEL Leicester (3-4-3): Schmeichel - Justin, Morgan, Evans - Albrighton, Ndidi, Choudhury, Tielemans - Thomas, Ihenacho, Vardy

DEL Manchester United-benken: Romero - Fosu-Mensah, Bailly, Mata, McTominay, Lingard, Fred, James, Ighalo.

DEL Manchester United (4-2-3-1): De Gea - Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Williams - Matic, Pogba - Rashford, Fernandes, Greenwood - Martial

DEL Liverpool har for lengst sikret ligatittelen, mens Manchester City har gjort det samme med andreplassen. I kveld handler det derfor om tredje- og fjerdeplassen i ligaen. Her er ståa før kampene: United ligger på tredjeplass med 63 poeng, og en positiv målforskjell på 28. Chelsea ligger på plassen bak med like mange poeng, men med en positiv målforskjell på 13. Leicester ligger da på femteplass med 62 poeng. Det med en positiv målforskjell på 28. Hjelp så spennende dette blir!

DEL Solskjær menn ligger før oppgjøret med ett poeng mer enn Leicester. Mellom lagene ligger imidlertid Chelsea på tabellen som også skal kjempe om en CL-plass i Premier League-sesongens siste serierunde i kveld.