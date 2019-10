Har oppdaget flere feil ved Zlatan-statuen

Det svenske fotballikonet fikk sin statue avduket tidligere i uka. Men den trenger muligens korreksjon.

Zlatan Ibrahimovic er foreviget i Malmö. TT News Agency/Johan Nilsson/via REUTERS

Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

Tre og en halv meter høy og 500 kilo tung.

Tidligere i uka fikk Zlatan Ibrahimovic stolt og rørt se statuen sin bli avduket i hjembyen Malmö. Kunstner Peter Linde fikk klar beskjed av fotballikonet om å gjøre statuen så høy som mulig.

– Jeg spiser Sverige til frokost, Europa til lunsj og verden til middag. Det er slik jeg beskriver statuen i alle fall, sa Ibrahimovic på en slik klassisk lite ydmyk måte som vi kjenner ham.

Selv om det skal sies at han var ydmyk da han erkjente at han var rørt og at han håpet statuen skulle være til inspirasjon for unge fotballspillere.

Vunnet mange titler

Ibrahimovic kan se tilbake på en innholdsrik karriere i Ajax, Juventus, Inter, Milan, Barcelona, PSG, Manchester United og L.A Galaxy. Med sine kjappe replikker, kontroversielle væremåte og ikke minst sitt eksotiske touch, foreviget han navnet sitt med gullskrift i fotballhistorien.

Men perfeksjonismen er kanskje ikke bare gjenspeilet i statuen som nå er avduket.

For ifølge Aftonbladet, er det funnet feil.

Flere plater måtte til for å ramse opp alle merittene til 37-åringen. I tillegg til å ha spilt både VM og EM med Sverige, har Ibrahimovic blitt seriemester i Spania, Italia, Frankrike og Nederland.

Men ikke alle merittene på listen stemmer.

Skandalen

Sommeren 2006 brakk Juventus ryggen etter å ha gjennomgått en av Fotball-Europas største skandaler. «Calciopoli»-skandalen er Torino-klubbens mørkeste kapittel, der bestikkelser av dommere over lengre tid ble avslørt.

Storklubben ble flyttet ned til Serie B ti år etter at de vant Champions League for hittil siste gang. I tillegg mistet Juventus serietitlene vunnet i 2005 og 2006. Internazionale ble kronet til mester.

Zlatan Ibrahimovic har sjarmert, imponert, provosert og underholdt en hel fotballverden i nesten tjue år. PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN

Likevel står «Calciopoli-titlene» på Ibrahimovics stolte symbol.

– Jeg har bare fått tilsendt titlene hans fra fotballforbundet og siden har steinhuggeren overført det videre. Jeg videreformidlet tekstene og de har sjekket feilstavelser til retting også. Jeg vet ingenting om det. Forbundet vet det, sier skulptør Peter Linde til Fotbollskanalen.

– Det er ikke så lett med alle ubegripelige titler, legger han til.

Faktafeilene er ikke de eneste feilene med statuen til fotballikonet. Personene bak merittlista skulle nok gått over og lett etter skrivefeil én gang til.

For det er noen slurvefeil der også.

«Club World Gup»

I tiden i Paris vant Ibrahimovic serie, cup, ligacup og den spanske supercupen: Trophée des Champions. Ifølge Zlatan-statuen er det derimot «Tropheé Des Hampions» svensken vant tre år på rad mellom 2013 og 2015.

Og det er flere enda grovere: Som kjent kalles den franske toppserien for «Ligue 1». På trofélista er det derimot inngravert som «Ligue !».

I Barcelona vant Ibrahimovic og lagkameratene VM for klubblag i desember 2009. «FIFA Club World Cup» har derimot blitt til «FIFA Club World Gup».

Linde tror ikke det blir noe problem å få rettet det opp.

– Det er ikke noe problem. Jeg kan ikke forstå at det skal bli så stort nummer ut av det. Det er jo ikke det som er det viktigste, sier Linde.