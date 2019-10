Endelig Solskjær-opptur: Etterpå hyllet han stortalentet (19) som banens beste

Straffemål ga Manchester United en sliteseier i Europa League.

Her blir 19-årige Brandon Williams lagt i bakken i duell med Partizans Bojan Ostojic (t.v.) og Zoran Tosic. Marko Drobnjakovic, AP / NTB scanpix

Partizan Beograd – Manchester United 0–1

Torsdagens trepoenger gjorde slutt på Solskjærs bortemareritt. Seieren var Manchester Uniteds første utenfor Old Trafford siden Paris Saint-Germain ble slått 6. mars.

Dermed unngikk de rødkledde å gå hele tolv bortekamper på rad uten å vinne.

Anthony Martial ga United 1–0 fra straffemerket to minutter før pause. Franskmannen, som nylig kom tilbake fra et to måneders skadeavbrekk, satte ballen sikkert til høyre for Partizan-keeper Vladimir Stojkovic.

Straffesituasjonen oppsto da unggutten Brandon Williams ble felt etter et godt løp i hjemmelagets 16-meter.

– For meg var Brandon banens beste. Han viste fantastiske holdninger utpå der. Vi har funnet en venstreback i ham, sa Solskjær om 19-årige Williams etter kampen.

Anthony Martial satte inn straffemålet som ga Manchester United en kjærkommen borteseier. Marko Drobnjakovic, AP / NTB scanpix

Ikke ufarlige

I første omgang styrte Manchester United spillet på et dårlig gressteppe, men slapp Partizan til to kjempesjanser rett før Martials scoring. Umar Sadiq var nærmest da han curlet ballen i metallet.

Tidligere i omgangen traff Uniteds midtbanemann Scott McTominay nettveggen med en heading på Juan Matas frispark. Jesse Lingard skjøt også i stolpen etter 37 minutters spill.

Etter sidebytte ble det et sceneskifte i Beograd. Et desperat hjemmelag trykket på i jakten på utligningsmålet, men slet lenge med å skape de skikkelig store sjansene.

Halvveis ut i annen omgang følte Partizan-spillerne seg snytt for straffe. TV-bildene viste at ballen var innom armen til Williams etter en heading.

Det var ikke ofte Manchester United var på motsatt banehalvdel de siste 45 minuttene. I stedet måtte keeper Sergio Romero gjøre sitt for å berge den knepne 1–0-seieren.

– I annen omgang kjempet vi og forsvarte oss godt inne i feltet, men jeg er ikke fornøyd med måten vi forsvarte oss på lenger oppe i banen. Vi skal ikke være et lag som behøver å forsvare oss i egen boks, sa Solskjær til MUTV.

Ole Gunnar Solskjær gir Phil Jones instrukser under Manchester Uniteds knepne seier borte mot Partizan. MARKO DJURICA, REUTERS / NTB SCANPIX

18-årig debutant

Ole Gunnar Solskjær gjorde syv endringer i laget som sist helg spilte 1–1 mot serieleder Liverpool. Kristiansunderen gikk for rutine blandet med ungt pågangsmot. På venstre vingback fikk Brandon Williams (19) tillit, mens debutant James Garner (18) startet sentralt på midtbanen.

Manchester United har flere bortekamper i vente fremover. Søndag går turen til bunnlaget Norwich, mens Joshua Kings Bournemouth venter helgen etter på den engelske sørkysten.

Solskjær håper torsdagens sliteseier kan hjelpe klubben med også å snu trenden i Premier League. Der har United kun vunnet to av ni kamper så langt denne sesongen.

I Europa League har Manchester United god kontroll. Etter halvspilt gruppespill topper laget gruppe L med syv poeng mot AZ Alkmaars fem. Partizan Beograd står med fire, mens Astana ligger sist uten poeng.