Disse situasjonene vekker oppsikt: – Alt blir feil, sier tidligere toppdommer

Både Tottenham og Manchester City fikk annullert mål etter to omdiskuterte dommeravgjørelser. Per Ivar Staberg oppfordrer til endring av reglene.

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Disse handssituasjonene skaper diskusjoner. Foto: Skjermdump med tillatelse fra TV 2

Det er trolig ingen regel som skaper mer diskusjoner og forvirring enn handsreglene i fotball. Torsdag kveld oppsto det to nye situasjoner i Premier League som har fått både eksperter og fans til å riste på hodet.

Først utlignet Harry Kane for Tottenham mot Sheffield United. I forkant hadde derimot Lucas Moura blitt felt og vært innom ballen med skulderen når den ble forsøkt klarert.

Da Riyad Mahrez satte inn 5–0 for Manchester City mot Liverpool, var Phil Foden innom ballen med hånden i forkant etter en annen forseelse av Fabinho.

Begge scoringene endte opp med å bli annullert etter konsultasjon med videodommerne.

– Alt blir feil, mener tidligere toppdommer Per Ivar Staberg.

Les også Drømmekveld for Sander Berge mot Tottenham, men var-avgjørelse fikk det til å koke: – Har ikke noe med fotball å gjøre

Kritisk til ny regel

Den tidligere FIFA-dommeren har sett Tottenham-situasjonen gjentatte ganger. Staberg mener i utgangspunktet at målet burde stått. Det som derimot gjør dømmingen helt urimelig hans øyne, er at Tottenham ikke får frispark for forseelsen i forkant.

– Hva er det med reglene som gjør at det blir sånn?

– Det er sikkert ikke noe feil med reglene, men man tolker det ulikt. Spørsmålet er jo om det er en straffbar hands eller om spillet skulle burde gått videre, sier Staberg.

Manchester Citys scoring ble annullert etter denne handsen. Foto: TV 2

Tottenhams scoring ble annullert etter denne handsen. Foto: TV 2

Før denne sesongen kom det en presisering i handsreglene som sier at «hvert mål som scores eller skapes ved hjelp av hånd eller arm, skal annulleres denne sesongen, selv om det er utilsiktet».

– Det er jo den regelen de tenker på i VAR-rommet, men jeg klarer ikke å se at det er noen straffbar hands, for han faller som følge av at han blir felt. Så druser en forsvarsspiller ballen i skulderen på han, så alt blir jo feil, sier Staberg om Tottenham-scoringen.

Les også Før kampen ble Liverpool hyllet av City-spillerne. Etterpå ble de ydmyket og rundspilt.

– Det er en farse

I TV 2s studio var fotballekspert Brede Hangeland klinkende klar:

– Ut fra regelverket er det en korrekt avgjørelse, men ut fra min forståelse for fotball, har ikke dette noe med fotball å gjøre, sa Brede Hangeland, og fulgte opp:

– Det er regelverket det er noe galt med.

Tottenhams Lucas Moura felles i en duell, og ballen sparkes via armen hans til lagkamerat Harry Kane, som fikk målet sitt annullert. Foto: OLI SCARFF/NTB scanpix

Tottenham-manager José Mourinho var naturligvis ikke fornøyd. Portugiseren fikk støtte av Sheffield United-manager Chris Wilder, til tross for at avgjørelsen gikk hans vei.

– Det er ingen viljehands der. Jeg mener at regelen er en farse for øyeblikket. Vi har vært offer ved tidligere avgjørelser, og jeg mener heller ikke dette var riktig, sa Wilder ifølge BBC.

Per Ivar Staberg råder til enklere handsregler. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

– Gå tilbake til viljehands

Mourinho og flere eksperter etterlyste mer sunn fornuft i etterkant. Staberg er samstemt.

– Presiseringene av handsreglene skulle gjøre det enklere, men jeg synes jo ikke det er blitt det. I slike situasjoner når man så vidt er borti og det ikke har noen innvirkning, så blir det vanskeligere å selge avgjørelsen som dommer, sier Staberg.

Han mener man burde gå tilbake til viljehandsregelen.

– Når jeg ser tilbake på min tid som dommer, ville det vært mye enklere om man gikk den andre veien, med god, gammeldags viljehands. Om den tilfeldigvis er innom hånden, er det «play on», slår Staberg fast.

Publisert Publisert: 3. juli 2020 11:35 Oppdatert: 3. juli 2020 12:02