VM-vinneren gikk fra «fryktelig dårlig» til sin første verdenscupseier på én uke: – Ble litt satt ut

Hans Christer Holunds (30) første verdenscupseier i karrieren ble nærmest forbigått i stillhet. Selv mener han den ikke teller.

Hans Christer Holund tok sin første verdenscupseier sist helg. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

LILLEHAMMER: 30-åringen fra Nittedal ler godt når han får spørsmål om han ser på verdenscupseieren i Ruka som en faktisk seier.

– Nei, jeg gjør ikke det altså. På papiret teller det, men det føles ikke som en seier, sier han.

Den spesielle seieren kom på 15 kilometer jaktstart på siste dagen av minitouren i Ruka. Johannes Høsflot Klæbo kom først i mål og vant dermed touren. Holund kom i mål som nummer 6, men hadde raskest tid av samtlige.

Derfor vil det i statistikkene til det internasjonale skiforbundet (FIS) for evig tid stå at Holund vant denne søndagen i Ruka. Hans første individuelle verdenscupseier i karrieren. Hele fire år etter at han første gang var på pallen.

– Men jeg teller ikke den som en fullverdig seier. Det gjør jeg ikke. Jeg har fortsatt et mål om å ta en verdenscupseier, sier han.

Fakta Hans Christer Holund Født: 25. februar 1989 (alder 30 år) Fra: Nittedal Klubb: Lyn Meritter: *VM-gull på femmil fra Seefeld 2019 *OL-bronse på skiathlon fra Pyeongchang 2018. Verdenscup: 8 individuelle pallplasser fordelt på en førsteplass, en annenplass og seks tredjeplasser. Aktuell: Går skiathlon (15km klassisk+15km fristil) på Lillehammer lørdag.

Ble «satt ut» i sesongåpningen

Men det var langt fra sikkert at Holund i det hele tatt skulle få gå minitouren i Ruka.

Landslagstrener Eirik Myhre Nossum forteller at Holund hadde «kniven på strupen» under sesongåpningen på Beitostølen. Leverte han ikke varene der, ville han ikke få billett til Finland.

– Det holder ikke å være verdensmester noen måneder før for å være i en tropp. Du må vise enda mer, sier Nossum.

Ingen har klippekort på landslaget til Eirik Myhr Nossum. Ikke engang en verdensmester. Foto: Terje Pedersen/NTB scanpix

Etter det første rennet på Beitostølen så det mørkt ut. Holund havnet på 16. plass på 15 kilometer klassisk og var nesten to minutter bak vinner Didrik Tønseth.

– Det var fryktelig dårlig. Etter den lørdagen ble jeg litt satt ut. Jeg var ganske mye dårligere enn jeg trodde at jeg var, forteller Holund.

Søndagen endte med tredjeplass når klassisk var byttet ut med fristil. Det holdt akkurat til å bli med til verdenscupåpningen.

– Jeg går som oftest fortest hvis jeg har den følelsen av at «nå skal jeg vise dem». Jeg trives med å komme litt nedenfra, sier han.

VM-gull reddet sesongen

På mange måter var det også den oppskriften Holund brukte da han gikk inn til VM-gull på femmil sist sesong. Gullet er det folk flest husker fra Holunds fjorårssesong.

Trener Nossum mener gullet på mange måter reddet en ellers dårlig sesong for eleven.

– Min konklusjon på sesongen i fjor, hvis du tar bort ett renn, så var sesongen for dårlig. Nå har han allerede to renn i år som egentlig er bedre enn det han gjorde i hele fjor bortsett fra ett renn.

Holund selv er enig med treneren, selv om han ville «gått ti dårlige sesonger for ett VM-gull».

– Jeg er så enig som jeg kan bli. Jeg var egentlig godt trent, men kanskje litt for bra. Trener du for bra så kan du bli litt utbrent. Det var litt sånn jeg følte det i fjor.

Derfor har han endret treningsopplegget inn mot denne sesongen. Trene mer, men roligere er oppskriften som skal gi den første «ordentlige» verdenscupseieren.

– Nå vet jeg at hvis jeg har en bra dag, og har litt flaks, så tror jeg at jeg kan være god nok til en verdenscupseier.