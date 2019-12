Hoppoppturen fortsetter: Dobbelt norsk i kvalifiseringen i Russland

Johann André Forfang og Daniel-André Tande ble nummer én og to i fredagens kvalifisering i Nizjnij Tagil i Russland. Fem nordmenn er klare for lørdagens renn.

Johann André Forfang var best av samtlige under fredagens kvalifisering i Russland. Foto: Geir Olsen / NTB scanpix

NTB

Forfang var første nordmann ut fredag. Han svevde til 130 meter og var med det best i kvalifiseringen. Han var 6,2 poeng foran Tande på annenplass. Sistnevnte hoppet én meter lenger, men ble likevel slått.

Forfang har ikke hatt noen god åpning på sesongen, men dette gir nok selvtillit før lørdagens konkurranse. 24-åringen ble nummer 16 i sesongåpningen i polske Wisla. Forrige helg ble han disket i finske Ruka.

For Tande har starten vært eventyrlig. Han har vunnet to av to individuelle renn så langt i verdenscupen og ser fortsatt ut til å være i forrykende form.

Samtlige fem nordmenn som stilte i kvalifiseringen er klare for lørdagens storbakkerenn. Robert Johansson ble nummer 16 med et svev på 117,5 meter. Marius Lindvik kom på 19.-plass etter å ha hoppet 113,5 meter, mens Robin Pedersen også er klar for konkurransen etter å ha landet på 113 meter. Det holdt til 32.-plass.

Thomas Aasen Markeng går glipp av kvalifiseringen og lørdagens renn på grunn av visumtrøbbel. Det forventes at han er klar til å konkurrere søndag.