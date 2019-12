Norge slo tilbake etter marerittstart: – Nei, nei, nei! Hva er det vi driver med?

Kritikken haglet mot Norge etter en forferdelig start på kampen. Så slo de norske jentene tilbake mot Danmark.

Camilla Herrem var et frisk puss på kanten. Hun noterte seg for flere mål. Foto: DANIEL STILLER / BILDBYRÅN

Norge – Danmark 22–19 (12–9)

De norske jentene gikk med en kraftig smell mot Nederland fredag ettermiddag. Med tap for Danmark kunne laget for første gang tape sin andre kamp på rad i et mesterskap siden Atalanta-OL i 1996.

I starten av kampen sto den 23 år lange rekken i fare.

Danmark overkjørte Norge innledningsvis, men da så slo de norske jentene voldsomt tilbake før pause.

I andre omgang slet begge lagene offensivt, men Norge klarte å omsette de nødvendige målsjansene.

Til slutt vant de norske jentene 22–19.

Stine Bredal Oftedal spilte nok en gang en sentral rolle. Foto: DANIEL STILLER / BILDBYRÅN

Fakta Norge – Danmark 22-19 (12-9) Aqua Dome 1750 tilskuere Norge: Silje Solberg, Andrea Austmo Pedersen – Emilie Hegh Arntzen 5, Heidi Løke 2, Stine Skogrand 3, Silje Waade 1, Stine Bredal Oftedal 4, Kari Brattset Dale 2, Helene Gigstad Fauske, Moa Högdahl, Marit Røsberg Jacobsen, Ingvild Bakkerud 1, Camilla Herrem 4, Sanna Solberg-Isaksen, Marta Tomac, Malin Aune. Toppscorer Danmark: Lotte Grigel og Mie Højlund 4. Dommere: Viktoriia Alpaidze/Tatjana Berezkina, Russland. Utvisninger: Norge 4 x 2 min., Danmark 3 x 2 min. Norge møter Sør-Korea mandag og Tyskland onsdag.

Marerittstart

Norge hadde ikke tapt på fem år og ni kamper mot danskene.

Etter en fryktelig åpning på kampen, så det mørkt ut. Før fire minutter var spilt, ledet Danmark 4–0. Da hadde de norske jentene brent flere store muligheter og skuslet bort ballen ved flere anledninger.

– Nei, nei, nei! Hva er det vi driver med? utbrøt TV 3s Daniel Høglund.

Like etter gikk klønet Norge bort ballen igjen, og Danmark satte inn nok en scoring. Da så landslagstrener Thorir Hergeirsson seg nødt til å ta en timeout.

– Verre start på kampen enn dette er det ikke mulig å få. Vi må skjerpe oss, fortsatte Høglund.

– Nå må alarmklokkene begynne å gå. Dette er bortimot natta, sa NRK-kommentator Patrick Rowlands.

Stine Skogrand jubler under kampen mot Danmark. Foto: DANIEL STILLER / BILDBYRÅN

Seks mål på 24 minutter

Norge slet voldsomt i angrepsspillet innledningsvis. I en periode på 24 minutter scoret laget fattige seks mål.

– Vi har store problemer i etablert angrep. Og vi har hatt det i flere kamper i VM, sier Høglund.

Heldigvis for Norges del slet også Danmark med å konvertere målsjansene sine.

Så slo de norske jentene kraftig tilbake mot slutten av omgangen. Plutselig var ledelsen til Danmark spist opp. Deretter rykket Norge ifra.

– Vi har snudd det etter marerittstarten! Jentene viser mental styrke. De har tatt det igjen forspranget sakte, men sikkert, kommenterte Høglund.

Til pause var stillingen 12–9 til Norge.

Det ble en tett og fysisk kamp mot Danmark. Foto: DANIEL STILLER / BILDBYRÅN

Bom, bom, bom

I andre omgang fortsatte Norge å slite foran mål. Selv om laget sto godt defensivt, skurret det offensivt.

Danmark virket rystet etter den svake avslutningen på første omgang og slet også med å omsette målsjansene.

På et tidspunkt i andre omgang ble det ikke scoret et eneste mål i kampen på 7,5 minutter. Det er svært uvanlig i håndball.

– Det viktigste nå er tålmodighet i angrepsspillet, sa NRK-ekspert Kenneth Gabrielsen.

Med åtte minutter igjen av kampen ledet Norge 19–17. Dermed ble det en dramatisk avslutning.

Norge holdt unna og vant 22–19.

– Norge tar en livsviktig seier i hovedrunden, sa Rowlands.