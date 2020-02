Slik skremte de hverandre til Norges tredje VM-gull

Først satte Johannes Thingnes Bø en støkk i Marte Olsbu Røiseland. Dagen etter var det hun som skremte ham. Skremmingen førte til Norges tredje gull i VM.

Disse to tok Norges tredje gull i VM. Johannes Thingnes Bø og Marte Olsbu Røiseland slo til på parstafetten. De var favoritter, men slet litt underveis. Foto: Berit Roald, NTB Scanpix

ANTERSELVA: De stiller opp i renn etter renn, og de sanker medaljer til overvekt på hjemturen med fly fra München mandag morgen.

Etter en spennende parstafett sikret Norge seg sin tredje gullmedalje i mesterskapet foran Tyskland og Frankrike. Marte Olsbu Røiseland har medalje på alle løp hvor hun har stilt opp. Johannes Thingnes Bø har bare kommet utenfor pallen på ett løp.

At gullet i skiskytingens ferskeste øvelse betydde noe ekstra, viste tydelig da 26-åringen fra Stryn gikk over målstreken.

– Jeg ville fylle skiskytterverden med glede. Jeg ville at alle på tribunen skulle føle det rushet som jeg følte der og da, sa Bø på den internasjonale pressekonferansen.

Fakta Resten av VM Fredag 21. februar: Hviledag Lørdag 22. februar: Stafetter, 4 x 6 km kvinner 11.45, 4 x 7,5 km menn 14.45. Søndag 23. februar: Fellesstater, 12,5 km kvinner 12.45, 15 km menn 15.20.

Norge var favoritter og regjerende mestere. Men det var ingen selvfølge at de skulle vinne. De to på det norske laget er to vinnerskaller som skremte hverandre til å prestere godt nok til at de kunne ta imot det decibel-tunge jubelbruset fra den gedigne hovedtribunen i Anterselva.

– Litt brutal

Først var det Røiseland som lot seg skremme av parkameraten på stafetten. Det skjedde på løperhotellet Falkensteiner småsent onsdag kveld.

– Først gratulerte jeg han med sølvet på 20 kilometeren etter medaljeseremonien onsdag. Deretter kontret han direkte og sa at i morgen skal vi ta gull. Det var litt skremmende. Da var det rett på taktikken. Det var samtidig litt rått at han allerede siktet mot nye mål når han knapt var hjemme etter medaljeseremonien, forteller hun om det som skjedde.

Det var vill jubel da gullet var klart. – Jeg ville fylle skiskytterverden med glede. Jeg ville at alle på tribunen skulle føle det rushet som jeg følte der og da, sa Johannes Thingnes Bø. Foto: Matthias Schrader, AP/NTB scanpix

29-åringen fra Froland fikk seg ennå en liten støkk senere på kvelden da det var lagmøte. Hun hadde tenkt å åpne litt rolig for så å ta hardere i.

– Det var det ikke snakk om. Jeg ble stemt ned, sier hun etter løpet med et smil.

Stryningen visste hva han gjorde da han var så offensiv kvelden før. Han hadde ikke gjort det samme med alle utøvere.

– Jeg var kanskje litt brutal der. Jeg ville veldig mye og det uttrykte jeg. Men samtidig hadde jeg aldri gjort det om ikke Marte hadde vært en person som hadde likt å få en slik melding. Jeg hadde aldri sagt det dersom jeg hadde trodd at hun var nervøs.

Skummelt fjes

Ved frokosten på renndagen var det Johannes Thingnes Bø som ble skremt.

– Hun hadde et skikkelig sånn skummelt fjes i dag morges. Jeg trengte ikke å si noe til henne da. Hun var allerede hundre prosent til stede og klar til det som skulle skje. Jeg var litt redd, men også trygg. Hun var jo på mitt lag tross alt, sier han og skremmer.

Fakta Marte Olsbu Røiseland Født: 7. desember 1990) Fra: Froland Klubb: Froland IL Sivil status: Gift med Sverre Røiseland, trener for rekruttlandslaget kvinner. Verdenscupseirer: 5 enkeltseirer og 9 andre pallplasseringer. Beste sammenlagtplassering: 4 Meritter: 2 OL-sølv (sprint og miksstafett i Pyeongchang 2018), 7 VM-gull (1 av dem er individuelt gull)

I dette VM er det disse to skremmerne som fremstår som Norges to klare enere. De er forskjellige, men har mye god å si om hverandre.

Vi spurte de to om å beskrive hverandre.

– Hun er lite komplisert. Hun går rett på angriper i sporet og på skytebanen. Som person er hun slik hun fremstår. Hun er privat som når hun er på kamera. Er alltid blid og konkurransemenneske. Som du ser, en skikkelig godjente og en viktig lagbygger, sier han.

Fakta Johannes Thingnes Bø Født: 16. mai 1993 Fra: Stryn Bor: Oslo Sivil stand: Gift med Hedda Dæhli Bø, ett barn Klubb: Markane IL Meritter: 1 OL-gull (normaldistansen i Pyeongchang 2018) 2 OL-sølv (miksstafett og stafett i OL i Pyeongchang 2018), 9VM-gull (3 har kommet i individuelle øvelser), 7 VM-sølv og 1 VM-bronse Verdenscupen: Har vunnet 43 ganger, vant verdenscupen sammenlagt i 2018/19 for første gang.

– Han er vanvittig rå og veldig selvsikker på det han driver med. Han kjører sitt eget løp uansett hva som skjer. Samtidig er han ydmyk og lagspiller. Det er motiverende å gå på lag sammen med ham. Nå er han blitt familiefar, og han har fått til utrolig mye både privat og som skiskytter. Han er et forbilde for meg. Jeg håper jo en gang å bli like god som ham, sier hun.

Kritikken mot øvelsen

Selv om øvelsen er spennende og de som får lov til å gå, synes det er morsomt, så finnes kritikerne.

Skiskytterlegende Ole Einar Bjørndalen er en av dem.

– Det er synd med sånne VM-medaljer som blir utdelt, med så mange gode løpere som sitter hjemme og ser på. Jeg er ikke akkurat veldig fan av øvelsen, sa Bjørndalen til NRK like før rennstart.

Røiseland er ikke helt på linje med Bjørndalen.

– Jeg synes det er en av de morsomste øvelsene. Det er så mange lag med, ting skjer så fort, og det skjer noe hele tiden. Bare ett eller to ekstraskudd til så hadde vi havnet langt bak. Det er det som gjør denne øvelsen så sinnssyk rå.

Den andre norske gullvinneren for dagen er litt enig med Bjørndalen.

– Det er jo sant det han sier om at det er de beste løperne som skal slåss om medaljene. Men det er gode muligheter til det på de andre distansene. Dessuten handler kanskje parstafett mer om mangfoldet enn om topputøverne. Du inkluderer nasjoner som ellers aldri ville ha hatt en sjanse i en stafett. IBU er flinke på å inkludere. Da kan det gå ut over de nest beste utøverne.