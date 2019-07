Erling Braut Haaland (18) er sammen med flere store stjerner på listen over spillerne som kan vinne Golden Boy-prisen.

Prisen deles hvert år ut av Tuttusport til verdens mest lovende fotballspiller under 21 år. I fjor gikk den til det nederlandske supertalentet Matthijs de Ligt.

19-åringen signerer denne uka for Juventus for om lag 700 millioner norske kroner, skal vi tro BBC. To år er gått siden midtstopperen spilte Europa League-finale mot Manchester United før han hadde fylt 18 år.

I år var han sekunder unna å ta Ajax til finale i Champions League.

Scoret ni mål

Nå er det klart hvilke 80 spillere som fortsatt er aktuelle for prisen. Blant dem er 18 år gamle Erling Braut Haaland. Etter en eventyrlig sesong for Molde i 2018 ble han solgt til østerrikske Red Bull Salzburg. Nylig scoret han ett og la opp til to mål da klubben slo Feyenoord i en treningskamp.

Haaland ble tidligere i sommer toppscorer i U20-VM. Samtlige ni mål kom i 12-0-seieren over Honduras.

Det er lang vei igjen for å vinne den prestisjetunge prisen, og på listen er en hel haug kjente navn. I tillegg til Haaland er spillere som Matthijs de Ligt, João Félix, Phil Foden, Callum Hudson-Odoi, Jadon Sancho og Vinícius Júnior.

Messi, Pogba, Rooney, Mbappé

På listen er også en annen kjenning fra norsk fotball, nemlig Krépin Diatta, som imponerte stort da han spilte i Sarpsborg til og med 2018.

I desember blir det klart hvem som er vinneren.

Utmerkelsen har tidligere gått til spillere som Paul Pogba, Lionel Messi, Wayne Rooney og Kylian Mbappé

