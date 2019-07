Laget til Rohan Dennis er foreløpig taus, men den regjerende tempoverdensmesteren Rohan Dennis har brutt Tour de France.

«Vi kommenterer ikke før etappen er over» skriver Team Bahrain Merida på sin Twitter-konto.

Den australske 29-åringen brøt den tolvte etappen av årets Tour de France. Han står av rittet dagen før han hadde vært blant de største favorittene på tempoetappen i Pau.

– Snakket med ham i går

Bak solbriller forlot han bussen sammen med to personer fra teamet da blant andre TV 2 forsøkte å få en kommentar fra ham - uten å lyktes.

I 2018 ble ble han tempo-verdensmester i Innsbruck.

– Jeg snakket med ham på starten i går, og han lurte på «hvordan i helsikke jeg gadd å være her i Tour de France». Jeg sa: «Nei, si det». Så sier han at han sitter og ikke tenker på annet enn: «Hvorfor orker jeg å være her?» Jeg har lagt opp og trenger ikke være der, men han er aktiv og bør være der, sier TV 2s sykkelekspert Thor Hushovd til samme kanal.

Britisk seier

På direkten sa han at han mottok en SMS fra verdensmesterens manager, som meldte om at Dennis var opprørt og skuffet, men at han var OK.

Den tolvte etappen gikk fra Toulouse til Bagnéres-de-Bigorre og endte med en taktisk seier til klatrespesialisten Simon Yates.

