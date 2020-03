Slik ble 79-åringen tysk fotballs mest forhatte mann. Denne helgen fortsetter sjikanen mot ham.

Hoffenheim-eier Dietmar Hopp (79) er en av klodens rikeste menn. Nå står han i sentrum av et fotballopprør i Tyskland.

Dietmar Hopp er Hoffenheims eier og blant verdens 100 rikeste menn. Foto: RALPH ORLOWSKI / REUTERS

29. februar: Bayern München hadde spilt en av sine beste kamper på flere år. På resultattavlen på Rhein-Neckar-Arena i Hoffenheim, sto det hele 6–0 til det tyske storlaget.

Men etter 77 minutter tok kampen en brå vending. Bortefansen avduket et stort banner. Budskapet var ikke til å ta feil av: «Dietmar Hopp forblir en horesønn».

Skjellsordene var rettet mot Hoffenheim-eieren. Hvorfor, skal vi komme tilbake til.

Kampen ble stoppet umiddelbart. Bayern-spillerne løp bort til de tilreisende supporterne og prøvde å få banneret fjernet. Det samme forsøkte trener Hansi Flick og sportsdirektør Hasan Salihamidzic.

Da supporterne ikke ga seg, så ikke dommeren noen annen mulighet enn å sende spillerne i garderoben. Etter en lengre pause kom de tilbake, men scenene som fulgte var av de absurde slaget.

Det siste kvarteret i kampen valgte spillerne å bare trikse og sentre ballen til hverandre. Ingen av lagene hadde interesse av å angripe. Spillerne gikk rundt på banen og klappet taktfast. Det samme gjorde hjemmesupporterne.

Foto: KAI PFAFFENBACH / REUTERS

Pumpet inn milliarder

– Det er veldig mange aspekter med denne saken, forteller Asbjørn Slettemark.

Han er én av tre personer som driver den tyske fotballpodkasten Dritte Halbzeit. Han bor i Berlin og følger tysk fotball svært tett.

– Dietmar Hopp er hovedsakelig forhatt av de mest aktive, de mest høylytte og de mest politiske supporterne i Tyskland, sier han.

For å forstå supporternes hat, må man helt tilbake til tidlig 2000-tall. Da kjøpte Hopp seg inn i barndomsklubben Hoffenheim. Hopp er blant verdens 100 rikeste personer, og er gründer av det kjente tyske IT-selskapet Sap. Han investerte milliarder og førte Hoffenheim fra 5. divisjon til toppen av tysk fotball.

Så, i 2015, fikk han omgått 50+1-regelen, som på mange måter definerer tysk fotball. For å hindre store og innflytelsesrike investorer, ønsker man at supporterne skal eie den største andelen av klubbene i landet.

– De som følger tysk fotball vet at dette ikke handler om et skjellsord på et banner. Dette handler om fremtiden til tysk fotball og kampen om fotballens sjel, sier Slettemark.

Foto: Tom Weller / DPA

Overvåket bortesupportere

Konflikten begynte å legge seg da RB Leipzig overtok som «den store stygge ulven» i tysk fotball. På samme måte som Hoffenheim, kjøpte klubben seg til stor suksess på 2010-tallet.

Likevel skjøt hatet ytterligere fart da Hopp installerte mikrofoner og overvåkingskameraer på bortefeltet på Hoffenheims arena. Han anmeldte supportere og engasjerte rettsapparatet for å straffe dem som sa ham imot.

– Da eskalerte det. Supportere svarte med bannere av Hopp i et kikkertsikte, forteller Slettemark.

Det tyske fotballforbundet endte med å gi kollektivstraffer til supportere, selv om de tidligere hadde lovet at de skulle slutte med nettopp den type straff. Borussia Dortmund-fansen ble nylig utestengt fra Hoffenheims hjemmebane i to år.

For selv om mange har et stort hat mot Hopp, er også fotballforbundet i Tyskland en medvirkende årsak til raseriet. Det er også viktig å påpeke at Hopp har tette forbindelser inn mot forbundet. Selskapet Sap har vært én av 11 hovedsponsorer i lang tid, frem til avtalen ble sagt opp i høst.

Slike Dietmar Hopp-bannere har dukket opp på tyske fotballstadioner den siste tiden. Foto: Roland Weihrauch / DPA

– Har ingenting med fotball å gjøre

Det tok ikke lang tid før fotballpresidenten i Tyskland tok til ordet. Fritz Keller varslet at det må tas umiddelbare grep.

– Det må iverksettes tiltak mot disse bråkmakerne, som ikke har noe med fotball å gjøre. Ting kan ikke fortsette på denne måten, fortalte han til tyske Kicker i kjølvannet av Bayern-kampen forrige helg.

Keller mente supporternes aksjon var et bunnpunkt. Han fikk støtte fra Bayern-sjefen.

– Det er ingen unnskyldning for hva supporterne våre gjorde, sa mektige Karl-Heinz Rummenigge, som også er en god venn av Hopp.

Borussia Dortmund-fansen har markert sin misnøye med Dietmar Hopp og Hoffenheim. Foto: LEON KUEGELER / REUTERS

Hva skjer i helgen?

Slettemark er derimot ikke i tvil: Det vil komme nye supporteraksjoner til helgen.

– Den mest hardbarka fansen skjønner at man har hele verdens øyne på seg. Nå har de mulighet til å si de tingene som ingen gidder å høre på til vanlig. Dette har de holdt på med lenge, men det er først nå det får virkelig oppmerksomhet, sier han.

Han tror man vil se både store og mindre markeringer «overalt» i tysk fotball. Helt fra 4. divisjon til Bundesliga. Det vil både være kritikk rettet mot forbundet og Hopp. Likevel mener han det er viktig å huske én ting:

– Dette er ikke noe alle tyske fotballfans ser opp til. Dette representerer ikke alle som drar på kamp, sier han.

Lørdag ettermiddag er Slettemark tilskuer på Olympiastadion for å se Hertha Berlin mot Werder Bremen. Nordmannen har en anelse om hva som blir kampens store snakkis.