Liverpools tidligere storscorer Robbie Fowler har overtatt treneransvaret i australske Brisbane Roar.

Fowler har signert en toårskontrakt med A-League-klubben, som offentliggjorde nyheten natt til tirsdag norsk tid.

– Jeg ser frem til utfordringen og er fast bestemt på å bringe suksess til en kubb som har en så stolt historie i A-League, sier Fowler i en pressemelding.

– Jeg gleder meg til å komme i gang og utgjøre en forskjell, fortsetter briten.

Signeringen kommer to dager før klubben avslutter sesongen hjemme mot Adelaide United. Brisbane har hatt en fryktelig sesong og ender nest sist på tabellen.

Erlend Aas / NTB scanpix

Fowler er mest kjent for å ha spilt over 300 kamper og scoret 171 mål for Liverpool i årene 1993 til 2002. Han spilte også for Liverpool senere i karrieren, samt for syv andre klubber.

Det er ikke 44-åringens første møte med fotball i Australia. På slutten av karrieren spilte han én sesong i North Queensland og én i Perth før han ble spillende trener for thailandske Muangthong United.

– Jeg og familien har bodd i Queensland tidligere, så jeg er glad for å returnere og bli del av Brisbane Roar-familien, sier Liverpool-legenden.

Fowler har vært uten managerjobb siden han forlot Muangthong United i 2012.