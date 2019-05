Erling Braut Haaland (18), Tobias Børkeeiet (20) og Kristian Thorstvedt (20) er spillerne fotballekspertene mener er Norges viktigste spiller i U20-VM.

LODZ, POLEN: Etter en lett treningsøkt ankommer Norges U20-landslag spillerhotellet i Polen. Ut av spillerbussen velter det ut unge talenter som sprudler av energi. Fra en stor høyttaler spilles norsk partymusikk, og spillerne synger med.

Klokken 20.30 i kveld går de samme guttene ut på gressteppet på Stadion Widzewa i Lodz for å spille Norges første U20-VM kamp på 26 år.

Der møter de Uruguay, som er spådd til å være den tøffeste motstanderen i gruppe C. Det er første hinder på veien mot det uttalte målet om å gå videre fra gruppespillet.

Derfor har vi bedt TV2-ekspert Jesper Mathisen og Eurosport-ekspert Joacim Jonsson plukke ut spillerne de mener må prestere om Norge skal nå langt i U20-VM.

– Det er litt vanskelig å spå, men det er ingen umulig gruppe. De har gode sjanser til å gå videre, men derifra til å gå veldig mye lenger er jeg usikker på, sier Eurosport-ekspert Jonsson.

Fakta: Slik spiller Norge U20-VM 24. mai: Norge – Uruguay 27. mai: Norge – New Zealand 30. mai: Norge – Honduras X

Den notoriske målscoreren

For at det skal bli mer enn tre kamper på det norske laget mener ekspertene at særlig Erling Braut Haaland må prestere opp mot sitt beste.

– Vi er et lag, og det er mange som har hver sin rolle. Min rolle er å bidra med erfaring fra Molde og Salzburg-tiden inn i laget og bidra med offensiv kraft, sier Haaland.

Red Bull Salzburg-spissen har scoret 21 mål på 43 aldersbestemte landskamper. Fra G18 og opp til U20-landslaget har jærbuingen imponerende ett mål i snitt per kamp.

– Han er uten tvil den største stjernen på laget. Han må levere fra og med den første kampen, slår Jonsson fast.

– Det er han jeg tror motstanderne virkelig har merket seg. Han har noen ferdigheter som få andre på hans alder innehar. Det var en grunn for at han var jaktet av halve Europa da han skulle vekk fra Molde, sier Mathisen.

Men etter overgangen fra Molde til Red Bull Salzburg har han slitt med spilletid. Denne sesongen har det kun blitt en kamp fra start og fire innhopp fra benken for 18-åringen fra Bryne.

– Det er naturligvis noen spørsmålstegn med tanke på spilletid. Det er mulig at han må spille seg litt varm, fordi han ikke har den samme kampsyklusen, mener Jonsson.

Mathisen er derimot ikke nevneverdig bekymret for Norges spydspiss. I de to kampene mot Slovakia og Østerrike to måneder før VM scoret Haaland to av Norges tre mål.

– Erling Haaland har herjet mot internasjonal motstand før, slår han fast.

Fakta: Ekspertenes nøkkelspillere Erling Braut Haaland Klubb: Red Bull Salzburg Aldersbestemte landskamper: 43 Mål: 21 Posisjon: Spiss Tobias Borchgrevink Børkeeiet Klubb: Stabæk Aldersbestemte landskamper: 22 Mål: 0 Posisjon: Midtstopper/sentral midtbane Kristian Thorstvedt Klubb: Viking Aldersbestemte landskamper: 3 Mål: 0 Posisjon: Indreløper/spiss X

Generalen på midten

I den norske troppen er det hele fire spillere fra Stabæk: Tobias Børkeeiet, Hugo Vetlesen, Ola Brynhildsen og Emil Bohinen.

Ekspertene tror flere i Stabæk-kvartetten vil bli sentrale, men trekker spesielt frem gutten med det karakteristiske midtskillet.

– Tobias Børkeeiet er blitt en leder i dette laget. Han er navet. En spielführer, mener Jonsson.

– Jeg føler jeg er en leder i alle lag jeg spiller på. Det er en del av min spillertype. Når jeg går utpå der så prøver jeg alltid å hjelpe de lagkameratene jeg har rundt meg, og jeg prøver alltid å bidra til at laget skal gjøre det best mulig, sier Børkeeiet selvsikkert.

I Eliteserien har han denne sesongen, frem til det røde kortet mot Viking 16. mai, spilt samtlige minutter på midtbanen for Stabæk.

På U20-landslaget har Børkeeiet en noe mer tilbaketrukket rolle der han fungerer som en midtstopper defensivt, og som en ballfordeler på midtbanen i det offensive spillet.

– Det passer meg fint. Jeg kan bekle litt flere roller og jeg koser meg i rollen jeg har her. Så det er bare positivt, sier han.

Flere har sammenlignet Stabæk-juvelen med A-landslagets Sander Berge.

– Det er en riktig sammenligning. Han har ikke det samme temposkiftet i beina og er ikke like god til å forsere ledd, men er kanskje enda bedre til å fordele ballen, sier Jonsson.

Boks til boks-spilleren

Ekspertene trekker også frem en spiller med fortid i Stabæk-akademiet. Kristian Thorstvedt har tatt Eliteserien med storm denne sesongen.

– Thorstvedt er en av spillerne som har imponert meg mest denne sesongen, sier Mathisen.

I klubblaget Viking har han notert seg for fire scoringer og en målgivende fra indreløperposisjon. I VM er han tatt ut som spiss. Han har derfor selv uttalt før mesterskapet at han er usikker på hvor mye spilletid det blir. Mathisen tror Thorstvedt blir brukt som en boks til boks-spiller.

– Han er en smart spiler som er god begge veier, og han er også en smart avslutter, sier Mathisen.

Bare for et halvannet år siden var han en telefonsamtale unna å gi opp norsk klubbfotball og flytte til USA. Selv om han kun står med tre aldersbestemte landskamper for Norge, mener Mathisen at han i Polen blir en viktig spiller.

– Han vil få en nøkkelrolle i Norges offensive spill, spesielt i motstanderens boks. Der har en voldsom fysikk.