Gullhåpet svinner for Carlsen – må vinne «alt» på siste VM-dag

Det meste gikk galt for Magnus Carlsen (28) på VM-finalens andre dag. Nå håper ekspertene på «rasende» Carlsen.

Oppdatert nå nettopp

Magnus Carlsen tapte begge partier på VM-finalens andre dag. Fredrik Hagen/NTB scanpix

Magnus Carlsen – Wesley So (1,5–10,5).

HØVIKODDEN:

– Tap er virkelig krise.

NRK-ekspert og Aftenpostens sjakkspaltist Atle Grønn sier det alle på Henie Onstad Kunstsenter tenker. I VM-finalen Magnus Carlsen var storfavoritt til å vinne, har nærmest alt gått galt.

Det er derimot ikke det største problemet, mener Grønn.

– Hovedproblemet er at So spiller litt bedre. Det er det som er skremmende, sier han.

Etter partiet var So naturligvis meget glad, men han ønsket ikke å si at VM-finalen allerede var vunnet før siste dag.

– Jeg tenker ikke på det enda, men selvfølgelig vil det være fantastisk om jeg vinner, sa So.

Håper på «rasende» Carlsen

VM-gullet går til den første spilleren som når 12,5 poeng. Det betyr at So kun trenger to poeng fra lørdagens potensielt åtte partier.

Først skal det spilles fire hurtigsjakkpartier. Seier der gir to poeng. Så spilles det fire lynsjakkpartier. Seier der gir ett poeng. Blir det remis deles poengene mellom spillerne.

Altså behøver So kun å vinne ett av lørdagens fire hurtigsjakkpartier for å bli kronet som den første offisielle verdensmesteren i fischersjakk.

– Men det er ikke helt slutt, mener Grønn og legger til:

– Hvis Magnus nå er rasende og So blir nervøs, kan han kjøre over ham.

– Hvor mye bedre er Carlsen enn So i lyn- og hurtigsjakk normalt?

– Normalt kan Magnus score 70 prosent i lyn- og hurtigsjakk mot So, mener Grønn.

For at Carlsen skal kunne redde VM-gullet på hjemmebane må han minimum vinne tre av hurtigsjakkpartiene og spille en remis, for så å vinne samtlige av lynsjakkpartiene.

Magnus Carlsen fikk det tøft mot Wesley So på VM-finalens andre dag. Fredrik Hagen/NTB scanpix

– Vil være det største sjokket på 84 år

Amerikaneren opparbeidet seg et overtak tidlig i fredagens siste parti. Det tok ikke mange trekkene før So var en «offiser» foran nordmannen.

Igjen, som han gjorde under fredagens første parti, var sjakkekspert Torstein Bae full av lovord om motstanderen til Carlsen.

– Er Carlsen blitt utspilt her? spurte NRK-programlederen under kanalens sjakksending.

– Ja, vi må nesten si det, konkluderte Bae.

Sjakkeksperten mener en VM-kamp fra 1935 mellom daværende verdensmester Alexander Aljekin og svakere rangerte Max Euwe er tidenes mest sjokkerende resultat i sjakk. Da vant nederlenderen Euwe.

Bae rangerer en eventuell VM-seier til So på samme nivå.

– Det er på det nivået vi snakker om her. Det er ingen VM-kamp jeg husker der nummer 12 i verden, i dette tilfellet Wesley So, klarer å hamle opp med en mester. Jeg tror til og med Euwe var betydelig høyere rangert enn det. Så dette er en sensasjon rett og slett, sa eksperten.

LES OM WESLEY SO: Carlsen-motstanderen hater å memorere trekk, bruker Wikipedia til å forberede seg og frykter for sjakkens fremtid

Tapte første parti etter tabbe

I torsdagens tap spilte de to VM-finalistene det som ble beskrevet som perfekt sjakk frem til trekk 35. Da kom den avgjørende tabben fra Carlsen.

I fredagens parti var det derimot allerede trøbbel fra start. Men litt etter litt, kjempet Carlsen seg inn i partiet.

Denne gangen holdt det til det 37. trekket. Da spilte Carlsen sin hest til D4 og sjakkcomputerne gjorde store utslag.

– Dette ser ut som en stor tabbe av Magnus Carlsen, konstaterte Bae.

For So gjaldt det derimot å finne det ene trekket som fortsatt ga en stor fordel. Det gjorde han.

Så havnet begge spillerne i tidsnød da de nærmet seg det 40. trekket som gir femten minutter ekstra tid.

So fant ikke de mest nøyaktige trekkene, mens Carlsen på sin side gjorde et nytt trekk som ga So ytterligere fordel.

Etter hvert ga Carlsen opp partiet, og lå dermed under med hele seks poeng.