Norske supporterledere reagerer sterkt på Ole Ereviks kritikk av det norske håndballpublikumet.

TRONDHEIM: Søndag kveld venter EMs første gigantduell for det norske laget.

Frankrike står på motsatt halvdel, og med norsk seier er de franske stjernene etter all sannsynlighet slått ut av mesterskapet etter bare to kamper.

Det fikk TV 3s håndballekspert og den tidligere storkeeperen, Ole Erevik, til å etterlyse et fiendtlig innstilt norsk publikum. Under lørdagens sending tok han til orde for at den norske fansen må opptre på en helt annen måte.

Han var ikke imponert over det han fikk se fra sine landsmenn på tribunene fredag kveld, da Norge slo Bosnia-Hercegovina i Trondheim spektrum.

– Det er fint når vi scorer, da er det 10–15 sekunder applaus. Men Nikola Karabatic kan ikke få en varm velkomst, sa Erevik om den franske stjernen.

VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

– Det skal pipes og være litt fiendtlig. Det er det ingen som blir fornærmet av. Hallen må brenne, for vi trenger de prosentene, sa han videre.

Til VG sa han at du hørte 40 fra Bosnia bedre enn 8.000 fra Norge i store deler av kampen.

– Det synes jeg er pinlig, sa han.

VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

– Forferdelig og dårlig sportsånd

Det er ikke gitt at han blir bønnhørt søndag kveld. En som fulgte TV-sendingen var lederen i Håndballens venner, Sigvald Magelsen. Han reagerte med forferdelse.

– Sporten skal ikke være sånn. Vi skal heie på Norge og bruke all energi på dem. Vi skal ikke ødelegge stemningen i hallen. Det gjør de i balkanlandene. I fjor tok de etter i Danmark og gjorde det samme under VM. Det var helt forferdelig, det er dårlig sportsånd, sier Magelsen.

Han vil ikke høre snakk om at det hjelper det norske laget å pipe ut motstanderen. Han var skuffet og sint over det han hørte fra Erevik.

– Det er helt sykt, det er helt forferdelig. Jeg reagerte med avsky. Det er ikke sånn vi skal oppføre oss i en arena, sier han.

Magelsen var blant dem som virkelig nøt atmosfæren fredag kveld.

– Den var kjempeflott, det var veldig god stemning. Det var ingen som peip og skreik på motstanderen, sier han.

VEGARD WIVESTAD GRØTT / BILDBYRÅN NORWAY

For noe tull!

En annen som reagerte sterkt, var Morten Hagenstuen. Mange har nok sett mannen med vikinghjelmen i front av norske håndballsupportere på ulike TV-sendinger.

– Jeg har reist med håndballgutta i 35 år. Hvis det Erevik oppfordrer til slår rot, da river han ned med rot det vi har brukt årtier på å bygge opp, sier han.

Hagenstuen mener de norske supporterne verdsettes verden over, nettopp fordi de har en positiv innstilling og ikke driver med buing.

– Det han ber om nå, det er det stikk motsatte. Det vil være en skam for norske håndballsupportere om vi skal begynne å pipe ut en motstander, sier han.

Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Samtidig nekter Hagenstuen å tro at dette er noe norske spillere ønsker. Han kjøper heller ikke argumentasjonen om at motstandernes spillere blir psyket ut av det.

– Har du hørt for noe tull? De spiller i europeiske toppklubber. de er jo vant til lyd. Ingen landslagsspillere blir satt ut om 6.000 trøndere piper. Det skaper bare en negativitet rundt kampen.

Berge vil ha masse lyd

Trener Christian Berge har ikke gått ut med noen bønn om piping, men han er iallfall tydelig på at støtte fra tribunene blir ekstremt viktig i toppkampen. For ham var det også en stor opplevelse å lede laget i barndomsbyen.

– Det er ikke ofte du går inn i en fullstappet hall på norsk jord. Det var bra støynivå og mye trøkk. Jeg gleder meg til neste kamp.

– Da vil det koke enda mer?

– Jeg håper det kommer til å koke over. Vi trenger dem, og vi trenger virkelig å komme med en utstråling og et kroppsspråk som sier at dette skal vi ta.