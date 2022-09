Riise før skjebnekamp: – Å snuble nå er ikke noe alternativ

VM-skjebnen kan avgjøres når Hege Riise (53) får sin debut som landslagstrener mot Belgia i VM-kvalifiseringen fredag kveld.

FÅR SIN ILDDÅP: Landslagstrener Hege Riise fotografert på trening i Leuven dagen før møtet med Belgia fredag.

Belgia - Norge sendes på NRK 1 fredag kl. 20.30.

Etter torsdagens treningsøkt i Leuven konstaterer Hege Riise at «det ser veldig bra ut».

– Du kan aldri være sikker på noe, men jeg er ganske sikker på at vi kommer til å fremstå solid. Å snuble nå er ikke noe alternativ, sier den nye landslagssjefen til VG.

Norge trenger ett poeng mot Belgia for å ta gruppeseieren og en VM-plass. Norge tåler også et tap med inntil tre måls margin bare de gjør jobben hjemme mot Albania på tirsdag. I så fall har norske fotballkvinner lyktes med å ta seg til VM for niende gang av ni mulige.

Gjør de ikke jobben må Riise & co. ut i kvalifisering om de siste VM-plassene.

I kampen om VM-plass må de klare uten Barcelona-stjernen Caroline Graham Hansen, som i slutten av august tok til sosiale medier for å fortelle at hun tar en pause fra landslaget fordi hun trenger hvile.

Beskjeden kom dagen etter at Graham Hansen var tatt ut til Riises første landslagstropp.

– Jeg fikk beskjed rett før hun la det ut. Jeg synes det er veldig leit og trist. Hun er en verdensstjerne, men jeg tenker at helsen er det aller viktigste og det respekterer vi, sa Riise til VG den gang.

Fakta Tabellen i gruppe F

1. Norge 8 (41–2) 22 poeng

2. Belgia 8 (49–6) 19

3. Polen 9 (21–9) 17

4. Albania 9 (14–25) 10

5. Kosovo 9 (8–28) 7

6. Armenia 9 (1–64) 0 Les mer

Etter tre økter med «nye Norge» på tirsdag, onsdag og torsdag er Riise klar på at trenerteamet ikke har gjort for store endringer for fort.

– Jeg er ikke redd for det. Gruppen har vært veldig med i vår formidling. Vi har vært tydelig på hva vi ønsker og det er lettere å forholde seg til det hvis alle har det samme bildet tidsnok. Vi har jobbet én dag med hvordan vi ønsker og tenker det skal se ut angrepsmessig og én dag med det defensive, hvordan vi skal klare oss mot Belgia. De tar til seg og diskuterer og spør. Vi får gode diskusjoner der vi trenger det.

– Hva er du mest usikker på?

– Jeg er mest usikker på hvordan Belgia angriper kampen. De må jo ha et resultat.

– Betyr det at dere vil ligge lavt og være avventende og kynisk?

– Vi skal være kyniske når vi må, men vi kommer ikke til å legge oss bakpå i forsvar. Vi skal finne balansen. Vi er ny og kjenner ikke alle spillerne og de nye som kommer inn. Men alle våger å prestere og gjør som de pleier i klubbene. Det er jo også noe av grunnen til at vi ville ha de med. Alle har jobbet på sitt beste for å få til gode ting og har lyktes bra på trening.

53-åringen, som i sin aktive karriere vant både EM-gull, VM-gull og OL-gull med landslaget, mottok gullballen som VMs beste spiller i 1995 og ble kåret til Europas beste spiller av UEFA i 1993, får sin debut på et utsolgt stadion. På Den Dreef i Leuven – ikke langt fra Brussel – venter det 7500 tilskuere.

– Det blir en ordentlig bortebane-kamp, konstaterer Hege Riise.

Fakta Hege Riise som trener Dette er fotballtreneren Hege Riise: Alder: 53 år (født: 18. juli 1969).

Landslagsjobber kvinner: Norge U23, USA (assistent), England (midlertidig hovedtrener), Storbritannia (i Tokyo-OL), Norge J19, Norge A-lag.

Klubber som trener: Team Strømmen, LSK Kvinner.

Dobbeltmester (serie og cup) med LSK Kvinner (2016, 2018, 2019 og 2020), seriemester (2017). (NTB) Les mer