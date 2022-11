Lundby vil endre vektreglene: – Hadde vært sunt for sporten

Maren Lundby (28) kommer med flere forslag til hvordan det vil være mulig for utøvere i forskjellige størrelser å hoppe langt på ski.

KLAR TALE: Maren Lundby ber hoppsporten da vektgrep.

– Mitt ønske er at det er mulig å hevde seg selv om du er fem kilo for tung. Fem kilo er ikke veldig mye, men det blir ganske mange meter i bakken, sier Maren Lundby til NRK.

Den meriterte hopperen var lørdag tilbake i verdenscupsirkuset med sin 16. plass i polske Wisla. Det var hennes første internasjonale konkurranse siden det historiske VM-gullet i storbakken i Oberstdorf 3. mars 2021.

Etter jubeldagene i Tyskland for snaue to år siden, slet Lundby med å få kontroll på vekten. Det gjorde at OL-drømmen i Beijing røk, samt hele verdenscupsesongen 2021/22.

Etter å ha tatt den lange veien tilbake, kommer Lundby med flere tiltak hun mener vil gjøre det mulig for utøvere i ulike størrelser å fly langt på ski:

– Det er mange ting man kan justere på. For eksempel kunne dressen til en som er litt tyngre, vært større. Eller du kan ha enda lengre ski. Det hadde kompensert for den ekstra vekten. Da hadde det dreid seg mer om det tekniske og fysiske ellers, sier Lundby.

Søndag klokken 12:00 er det ny verdenscupkonkurranse for kvinnene i Wisla. Den sendes direkte på TV 3 og Viaplay.

28-åringen, som kan vise til ett OL-gull, to VM-gull og 30 enkeltseire i verdenscupen, har ikke fasit på hvordan regelverket kunne vært endret på en rettferdig måte.

Hun ønsker likevel at Det internasjonale ski- og snøbrettforbundet (FIS) prøver å endre regelverket, og at det bør være grundig gjennomtenkt før man eventuelt gjør det.

Nå er det slik at jeg kan hoppe selv om jeg er tyngre, men så ser man at jeg er et stykke unna toppen. Får man et regelverk der alle mulige hoppere kan hoppe langt, så synes jeg det er verdt og vurdere, sier Lundby og fortsetter.

– Noen er genetisk bygd for å hoppe på ski, mens andre ikke er det. Hadde man fått det aspektet til å ha litt mindre å si, så tror jeg det hadde vært sunt for sporten.

Renndirektør i FIS, Sandro Pertile, forteller til NRK at de skal følge med gjennom vinteren, men at de akkurat nå ikke ser for seg noen regelendringer med tanke på vekt.

– Du skal fly, og du må være lett. Det er en egenskap man må ha, men vi må prøve å forhindre de ekstreme utfordringene rundt det, sier Pertile før han får spørsmål om det er helseutfordringer i hoppsporten:

– Jeg tror ikke vi har helseutfordringer, og ser ingen grunn til å gjøre endringer nå. Men vi vil følge med gjennom vinteren, svarer han.

Renndirektøren forteller også at FIS i sommer beste seg for å begynne å føre statistikk på utøvernes vekt i internasjonale konkurranser.

– Etter hver offisielle hopptrening, må utøverne gå i kontrollrommet for å veie seg. Det skal vi følge med på gjennom vinteren, for å se hvordan det utvikler seg og være klar om det er endringer som må gjøres til våren, sier Pertile.

Lundby fikk også spørsmål om det er sunt å ha så mye fokus på vekst.

– Det er sikkert begge deler. Jeg vil ikke si at sporten vår er veldig usunn, slik jeg oppfatter den. Men at det er noen som jobber mer enn andre, det er det ingen tvil om, sier Lundby.