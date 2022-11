Sen scoring setter Avaldsnes og Riise under kraftig press

BÆRUM (VG) (Øvrevoll Hosle – Avaldsnes 1–1) John Arne Riise (42) og hans lag må tåle favorittstempelet i kvalifiseringsspillet. Men det ble alt annet enn komfortabelt mot 1. divisjonsmotstand og nå lever spenningen før returen.

SLET: John Arne Riise, her under kampen mot Øvrevoll Hosle søndag ettermiddag.

For det så lenge ut til at et Øvrevoll Hosle-selvmål tidlig i den første omgangen skulle sørge for fordel Riise og Avaldsnes i den første av to kvalifiseringskamper.

Men vertene fra Bærum ville det ikke slik.

Etter vedvarende press gjennom hele den andre omgangen fikk det hvitkledde uttelling bare minutter før full tid.

Mari Løyland utlignet nemlig i det 86. minutt til ellevill jubel fra hjemmefansen på Ferd Arena på Hosle.

Dermed er det duket for en svært nervepirrende affære når lagene møtes igjen til dyst på Karmøy den 19. november.

Saken utvides.