Klæbo-show i Toblach: Smadret konkurrentene i siste VM-test

Ikke siden slutten av november i 2018 har Johannes Høsflot Klæbo vært utenfor pallen i sprint. Fredag tok han sesongens 14. verdenscupseier.

I den siste sprintfinalen før VM-medaljer skal deles ut på distansen i Planica om 20 dager, da i klassisk stil, fulgte Klæbo en kjent og kjær taktikk.

Trønderen plasserte seg bak i feltet ut fra start, avanserte kontrollerte, før han til slutt var først over den siste bakketoppen og ned mot oppløpet.

– Jeg synes farten slakket litt av. Jeg tror Håvard ble litt stiv. Jeg tenkte at jeg måtte ta muligheten, jeg tok det litt på instinkt, sier Klæbo om løpsopplegget overfor Viaplay.

På oppløpet var ingen i nærheten av å tukte trønderen som tok sesongens 14. verdenscupseier.

Med seieren tangerte Klæbo også tidligere lagkamerat Martin Johnsrud Sundby for flest verdenscupseire på én sesong. Det etter at han hadde tatt turen ned fra høyden, hvor han forbereder seg til VM, for å konkurrere.

– Jeg var spent selvfølgelig, så er jeg kanskje enda mer spent på morgendagen. Nå skal jeg opp igjen, så kommer jeg ned igjen til i morgen. På en sprint er det såpass kort uansett, sier Klæbo.

Samtidig ble fredagens sprint en opptur for han som nok en gang var en ulykkesfugl, Håvard Solås Taugbøl.

Løperen fra Lillehammer pådro seg en strekkskade på Beitostølen i desember og var ute av det gjeveste sirkuset i en periode.

Fredag gikk han først over mål i det andre semifinaleheatet, men hektet med Valerio Grond etter målstreken og gikk i bakken. 29-åringen landet forkjært og holdt seg til skulderen.

Se hendelsen i videoen under:

– Jeg skulle bremse opp og ta av meg skiene, så kom det en bakfra. Jeg detter bakover og lander litt kinkig på skulderen er. Da kjente jeg at det ikke var helt bra, men det har skjedd før og jeg kjente igjen følelsen.

Taugbøl kom seg til start i finalen og svarte med å gå inn til en sterk annenplass og sesongens første pallplass i verdenscupen.

– Det var veldig etterlengtet opptur denne sesongen. Det har vært mye tull og nesten. Jeg har kommet meg til semifinaler og det har stoppet der. I dag var jeg giret på å ta teten og ha meg selv å bry meg om. Det lykkes godt i denne løypa. Det var godt med en bekreftelse snaue tre uker før VM.

Også Erik Valnes tok seg til finalen, men 26-åringen endte på den sure fjerdeplassen.

For VM-klare Even Northug og Pål Golberg ble det stopp i kvartfinalene. Én «omgang» senere ble det stopp for Sindre Bjørnestad Skar da han ikke klarte å slå følge med Klæbo videre fra det første semifinaleheatet.

– Jeg klarer bare aldri å finne posisjonen og blir surrende bak der. Jeg hadde masse krefter, så det er ekstremt frustrerende, sier Skar til Viaplay.

Heller ikke for Matz William Jenssen gikk det veien, og det ble stopp i semifinalene for 21-åringen.

Samtidig ble det en tung dag for de norske kvinnene i italienske Toblach. Av de seks som tok seg videre fra prologen, var det kun Mathilde Myhrvold som tok seg til semifinale. Der sa det imidlertid stopp også for henne og finalen gikk uten norsk deltagelse.

Svenske Jonna Sundling vant foran lagvenninne Maja Dahlqvist og amerikaneren Jessie Diggins.

For verdenscupleder Tiril Udnes Weng, som ikke har konkurrert siden Tour de Ski ble avsluttet 8. januar, ble det en nedtur av et «comeback» mot verdens raskeste sprintere.

– Jeg er ikke i noe god form. Jeg føler jeg går for livet ute der og jeg har ikke sjans. Jeg kan leve med et dårlig resultat, men det er kjipt å kjenne at kroppen ikke er helt der den skal være, sier Udnes Weng til Viaplay.