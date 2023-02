Medier: Leeds har ansatt ny manager

Leeds skal ifølge flere medier ha bestemt seg for at Javi Gracia (52) er mannen som skal ta over managerrollen i klubben.

Det melder flere engelske medier, blant annet BBC og The Athletic.

Spanjolen har vært arbeidsledig siden han fikk sparken i den qatarske klubben Al-Sadd i fjor sommer.

Gracia har også Premier League-erfaring. Fra januar 2018 til september 2019 var han Watford-manager. Han fikk imidlertid sparken i det som ble nedrykkssesongen til klubben. Han rakk likevel å lede klubben i 66 kamper.

Dermed ser det ut til at Leeds endelig har klart å erstatte Jesse Marsch (49) som fikk sparken 6. februar.

Det er lagets U21-manager Michael Skubala som har hatt det midlertidige ansvaret for laget siden amerikaneren fikk sparken i starten av februar. Han har ledet laget i tre kamper, uten at laget har vunnet en kamp.

Klubben ligger for øyeblikket på nest sisteplass i Premier League, ett poeng foran Southampton på sisteplass. Leeds har to poeng opp til trygg grunn etter 23 spilte kamper.