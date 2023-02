Ragne Wiklund til topps i verdenscupen: – Helt nydelig

Ragne Wiklund (22) fulgte opp EM-suksessen med en ny seier i verdenscupen. Hun slo Martina Sáblíková med åtte hundredeler i Polen

Verdensrekordholder Martina Sáblíková (35) leverte sterke 4.06,04 under ikke alt for gode forhold i Tomaszów Mazowiecki. Tsjekkeren var ikke med i EM på grunn av en kuttskade hun fikk før jul.

Ragne Wiklund gikk i siste par mot Isabelle Weidemann. Hun tok raskt ledelsen mot den sterke kanadieren.

– Hun leder det teknisk helt nydelig, meldte Viaplay-kommentator Hege Bøkko.

– Se de energien Ragne går med, fulgte Ida Njåtun opp.

Oslo-jenta gikk i mål på 4.05,96. Dette var hennes tredje seier på 3000 meter i verdenscupen for langdistanse denne sesongen. Hun vinner dermed også sammenlagt. Ledelsen er på 82 poeng på Irene Schouten foran det siste løpet der nederlenderen maksimalt kan kapre 60 poeng.

Wiklund tok for en måned siden et historisk norsk EM-sølv i allround. Under mesterskapet I Vikingskipet på Hamar vant hun både 3000 og 5000 meter.