Tvillingjubel og trippelt norsk i Tour de Ski: - Helt sykt

VAL DI FIEMME (VG) Den femte etappen i årets Tour de Ski ble en gedigen opptur for tvillingssøstrene Udnes Weng og Mathilde Myhrvold, og en nedtur for Frida Karlsson.

Saken oppdateres!

Inn på oppløpet i italienske Val di Fiemme kom Lotta Udnes Weng først, fulgt av tvillingsøster Tiril og Mathilde Myhrvold.

Ingen av de to bak maktet å spurte ned Lotta, som tok karrierens første verdenscupseier.

– Det er dritkult, at vi skal stå på pallen er en ting, men at vi skal være de to beste er helt sykt. Og Mathilde på tredje, det er en gledens dag, sier Lotta Udnes Weng til VG.

Samtidig holdt de to andre norske kvinnene unna for resten av konkurrentene og sørget for tredobbelt norsk med Tiril på andreplass og Myhrvold på tredjeplass.

– Det er litt uvirkelig at vi skal være tre norske på pallen i en sprint, det er vel ikke så mange som hadde spådd det for noen måneder siden, sier til Tiril Udnes Weng til VG og fortsetter:

– Vi har trent for dette sammen i drøye ti år, det er stor at vi får det til sammen på samme dag.

Tidligere i årets Tour tok tvillingsøster Tiril sin første verdenscupseier da hun vant 10 kilometeren i sveitsiske Val Müstair på den andre etappen.

Samtidig ble det en opptur for sprinteren Mathilde Myhrvold, som står med en 12. plass som bestenotering i verdenscupen denne sesongen.

– Det var skikkelig kult, jeg vet ikke helt om jeg hadde forventet det. Det var skikkelig stas, sier Myhrvold til VG.

Samtidig som det ble norsk opptur, ble det femte etappen en nedtur for sammenlagtleder Frida Karlsson.

– Det er kjempekjedelig, det kjentes ut som jeg hadde mer inne, sier Karlsson til VG.

For mens hennes konkurrenter, deriblant Tiril Udnes Weng, ladet opp til semifinale, var svenskens dag over.

– Nå kommer de til å ta inn på meg, konstaterer Karlsson som leder Tour de Ski sammenlagt.

Svensken endte på fjerdeplass i sitt kvartfinaleheat og måtte håpe på at tiden var god nok for avansement til semifinalen, det var den, i to heat. Fra målområdet fikk Karlsson se Tiril Udnes Weng ta seg til semifinalen, mens svenskens tid fortsatt var god nok, så kom Myhrvold å skjøv henne ut av fredagens konkurranse.

Svensken slo seg på låret og lirte av seg noen gloser da hun innså at det ikke ville bli semifinale tidligere på dagen.

– Jeg fikk en veldig dårlig siste-sving. Jeg rotet det bort der, svarer Karlsson på hva som gikk galt i kvartfinalen og legger til:

– Jeg gjør en tabbe og det koster meg mye.

Etter å ha smadret konkurrentene på den fjerde etappen, 20 kilometer jaktstart i fristil i tyske Oberstdorf, ledet Karlsson med ett minutt og 28 sekunder ned til Tiril Udnes Weng før fredagens sprint.

Hun vil fortsatt uansett være i ledelse foran de siste etappene - 15 km og monsterbakken, men vil tape sekunder til Tiril Udnes Weng som ble nummer to.

– Jeg tipper alle de som ligger bra an i sammendraget synes det er deilig at favorittene ryker ut, sier Heidi Weng, som ikke tok seg videre til semifinalene, om Karlssons tidlige exit til VG.