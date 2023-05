Overtidsdrama da Vilde Bøe Risas United holdt liv i gulldrømmen

Chelsea var fire minutter unna nok et seriemesterskap, men Manchester United vant 2–1 på overtid mot byrival Manchester City og ga en ny runde med spenning.

Manchester United og Vilde Bøe Risa har fortsatt håp om å vinne serien. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

NTB

Seieren gjør at det er to poeng som skiller for serieleder Chelsea ned til Manchester United før den siste serierunden.

Chelsea møter tabelljumbo Reading borte, mens United skal opp mot Liverpool på bortebane. Det må med andre ord en stor overraskelse til for at Chelsea ikke skal feire sitt fjerde strake seriegull til lørdag.

Lucía García ble matchvinner i Manchester det 91. minutt etter en hektisk avslutning på oppgjøret.

United tok ledelsen mot sin rival før to minutter var spilt ved Hayley Ladd. Tre minutter før pause fikk City-keeper Ellie Roebuck marsjordre da hun meide ned Nikita Parris på 25 meter.

Til tross for det fikk City sin utlikning. Et innlegg fra Filippa Angeldahl var ikke presist, men endte opp med å seile over keeper Mary Earps med 22 minutter igjen.

City med ti spillere yppet seg mot slutten, men United fikk sine tre poeng.

Vilde Bøe Risa spilte det siste kvarteret for United. Lisa Naalsund ble sittende hele kampen på benken.

Tidligere søndag vant Chelsea med Guro Reiten og Maren Mjelde 2–0 over Arsenal. Reiten scoret det første målet, og svenske Magdalena Eriksson tegnet seg også på scoringslisten.