Weng brøt ut i tårer: – Jeg skjønner det ikke selv

RUKA/OSLO (VG) På en dag der Anne Kjersti Kalvå (30) sikret karrierebeste og bare var to tideler fra pallplass, var det trolig én norsk utøver som var enda mer fornøyd. Nemlig Heidi Weng.

For på en dag der Ebba Andersson snøt Frida Karlsson for seieren, og Katharina Hennig tok tredjeplassen like foran Anne Kjersti Kalvå, var det én utøver som gråt gledestårer:

Heidi Weng tok en sjetteplass i sitt første distanserenn i verdenscupen for sesongen.

– Helt utrolig. Jeg skjønner ikke det selv, sier Weng til VG.

31-åringen har vært gjennom et svært tøft år. Det startet med coronasykdom under OL. Det fortsatte med en hjernerystelse som har preget henne i mange måneder.

Hun har vært svært usikker på hvordan hun ligger an.

Da hun ankom pressesonen og intervju med rettighetshaver Viaplay var hun blank i øynene og gråt. Hun fortalte med én gang at «hun ikke klarte å stoppe å gråte».

Til VG sier Weng at hun er kjempefornøyd og aldri hadde trodd dette på forhånd.

– Det har vært så tøft. At jeg skulle stå her for en og en halv måned siden... Jeg har ikke ord. For meg er dette en seier. Jeg hadde sett for meg det skulle ta ekstremt lang tid å komme tilbake, men så går det så bra. Det var gøy.

UHYRE NÆRE: Anne Kjersti Kalvå, her like etter målgang på 10 kilometer klassisk i finske Ruka.

For Anne Kjersti Kalvå var det umiddelbart mer en følelse av skuffelse lørdag. Hun ble Norges beste.

For til tross for at det ble karrierebeste på internasjonalt nivå, var det blandede følelser at Kalvå stilte til intervju etter at tredjeplassen røk med to fattige tideler til tyske Katharina Hennig.

– Det var nervepirrende og jækla irriterende at hun strakk seg foran. Akkurat der og da var jeg skuffet, men det er likevel et bra løp og det beste jeg har hatt i verdenscupen noen gang. Det er en artig, men litt irriterende dag, sier Kalvå til VG.