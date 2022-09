Frida Karlssons knallharde oppgjør med landslaget: – Gir meg ikke noe mer

Den svenske skiyndlingen Frida Karlsson (23) forteller i et stort intervju med Expressen at hun syns landslaget er umoderne.

SVENSK STJERNE: Frida Karlsson forbereder seg til VM utenfor det svenske landslaget. Her fra verdenscupen i Davos forrige sesong.

Frida Karlsson slo gjennom i VM i 2019 med gull, sølv og bronse. To år senere var drømmen et indivduelt VM-gull i Oberstdorf. Det ble en solid medaljefangst med to sølv og en bronse, men gullet uteble.

Foran OL i Beijing var hun en av de store favorittene igjen, men 23-åringen kom hjem fra Kina uten individuell medalje.

I et intervju med den svenske avisen Expressen forteller hun at nå skal hun ikke gjøre noen feil foran VM i Planica kommende vinter. Derfor brøt hun med landslaget etter OL.

– Jeg har ikke følt at jeg kan gjøre det jeg tror på fullt ut på landslaget. Jeg må ha kompromisset på noen prosent her og der. Og med tanke på hvor mye jeg legger ned i det her, så er jeg ikke klar for å gi bort de prosentene, sier Karlsson til Expressen.

Landslagssjef Anders Byström er i Planica. Han er åpen for alle innspill.

– Vi har dialog med både de som står utenfor og alle som er på landslaget om hvordan vi sammen med de aktive kan utvikle systemet. Vi vil høre på de aktive, og man må hele tiden være åpen for tilbakemeldinger og utvikling, skriver Byström i en sms til VG lørdag.

POPULÆR: Barna i Gällivare fikk bilde med Frida Karlsson under den svenske sesongåpningen i langrenn i november i fjor.

Nå har hun sitt eget opplegg sammen med langrennsvenninnen Maja Dahlqvist.

Samtidig som Karlsson hamrer løs mot landslaget, så er det svenske langrennslandslaget på samling i Kranjska Gora i Slovenia for å gjøre seg kjent med VM-stadion i Planica. Der er det kaos, skriver Aftonbladet. Sofia Henriksson skadet foten første dag og går nå med krykker, hun skal reise hjem. Anna Dyvik gikk rundt på rulleski to ganger, og måtte avbryte samlingen.

Expressen spør om Karlsson kan beskrive det svenske landslagets opplegg.

– Som den er akkurat nå, så syns jeg det er litt umoderne, om jeg kan si det. Kanskje først og fremst hvordan opplegget ser ut. Nå legger man nesten alle ressurser i samlinger en uke i måneden, men det er jo bare 25 prosent av tiden. Og vi har noen ganger reist på samlinger til steder som ikke gir meg noe mer enn å være hjemme og trene, sier Karlsson til Expressen.

I tillegg til Karlsson og Dahlqvist står også Linn Svahn utenfor det svenske landslaget denne sesongen.

– Det er et sykdomstegn for det svenske landslagssystemet og alvorlig for svensk damelangrenn. Det er i ferd med å rakne, sa NRK-ekspert Torgeir Bjørn til VG i mai, da det ble kjent at den svenske trioen forlot landslaget.

Karlssons kjæreste William Poromaa er på det svenske landslaget. Neste stopp for Karlsson er en treningsleir i Oberstdorf i Tyskland.