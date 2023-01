Tok syvende strake stafettseier: - Uslåelige

De norske skiskyttergutta er ustoppelige på stafett. Generalprøven til VM ble til deres syvende strake stafettseier.

INN TIL SEIER: Vetle Sjåstad Christiansen kunne gå inn til Norges syvende strake stafettseier på herresiden.

Vetle Sjåstad Christiansen var tilbake som Norges ankermann på herrenes stafett i Anterselva. Og sisteetappen ble rene sjarmøretappen for Christiansen etter at lagkameratene ga fra seg et fantastisk utgangspunkt.

Christiansen kunne krysse mållinjen i ensom majestet og innkassere Norges syvende strake stafettseier på herresiden.

– De ser helt uslåelige ut inn mot VM. De blir den største favoritten som noen gang har vært i et VM, det er min påstand, sa NRKs kommentator Andreas Stabrun Smith.

– Laget er så sterkt. De slår alle nasjoner hvis de gjør oppgavene sine, sa NRKs skiskytingsekspert Ola Lunde.

Og oppgavene utførte samtlige med briljans.

– Vi kunne ikke hatt en bedre avslutning på januarmåneden, sa Johannes Thingnes Bø til NRK etter stafetten.

Sturla Holm Lægreid gjorde ingen store feil på sin etappe og brukte kun ett ekstraskudd. Det var ikke nok for Frankrike i tet til å hekte av det norske laget. For mens Frankrike og Tyskland bommet på stående skyting på den andre etappen skjøt Tarjei Bø fullt hus og overtok ledelsen med et snaut sekund.

Inn mot veksling gikk eldstebror Bø en bunnsolid sisterunde og ga Johannes Thingnes Bø 9,4 sekunds ledelse ut på den tredje etappen.

– Det er deilig! Å lede løp er jo det vi trener for. Jeg hadde en kjempe god dag, god fart i sporet og god skyting, sa Tarjei Bø til NRK etter sin etappe.

– Nå kan VM-nervene roe seg. Nå er jeg god nok til å kunne prestere der, så dette var en god generealprøve, kunne han fastslå.

GODT UTGANGSPUNKT: Tarjei Bø kunne gi lillebror Johannes Thingnes Bø et godt utgangspunkt ut på den tredje etappen.

Det må sies å være et utgangspunkt de færreste utnytter bedre enn Thingnes Bø.

Verdenscuplederen raste i fra Frankrike og Tyskland allerede på etappens første runde og fikk ligge helt i fred på standplass. I det Tyskland fyrte av sitt første skudd forlot Thingnes Bø matta, selv etter å ha brukt to ekstraskudd på den siste blinken.

På stående var Thingnes Bø knapt innom standplass før han forsvant ut. 29-åringen plaffet ned alle fem blinkene i et voldsomt tempo og kunne gå ut på sin siste runde helt alene. Den runden brukte han på å bygge opp et forsprang på 30 sekunder til Vetle Sjåstad Christiansen.

Christiansen har vist seg å også være en «racer» i sporet denne sesongen og fortsatte å øke til konkurrentene. På sin første skyting måtte det ett ekstraskudd til, men ingenting så ut til å stresse 30-åringen.

Det ble bom også på stafettens siste skyting fra Christiansen, men ingenting kunne true ny norsk stafettseier.