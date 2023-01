Keeperhelten dominerte: Tyskland sendte Norge til kvartfinalen

KATOWICE (VG) (Nederland - Tyskland 26–33) Anført av keeperstjernen Andreas Wolff sørget Tyskland for at Norge er klare for kvartfinalen i håndball-VM.

STOR KAMP: Andreas Wolff dominerer og Tyskland slår Nederland.

– Det er deilig at det ble avklart. Dersom møtet med Tyskland på mandag hadde vært med kniven på strupen fordi vi måtte ha vunnet for å gå videre, hadde vi tatt den utfordringen på strak arm. Men det er selvsagt godt å ha avansementet i boks allerede nå, sier landslagssjef Jonas Wille, som fulgte Tyskland-Nederland på spillerhotellet sammen med resten av den norske delegasjonen.

– Nå er vi klare for neste etappe, men vi har også et mål om å vinne hovedrundegruppa gjennom å slå Tyskland på mandag, sier mannen som så Norge ta sin tiende strake seier under hans ledelse da Qatar fikk bank lørdag.

I kvartfinalen møter Norge uansett en av mesterskapsfavorittene: Frankrike eller Spania. Motstanderen blir klar etter det interne møtet mellom de toppnasjonene mandag kveld. Kvartfinalen spilles kommende onsdag i Gdansk.

Senere på kvelden var Nederland avhengig av å ta poeng mot Tyskland for å ha muligheten for å nå kvartfinalen. De oransje hang med en stund, men etter hvert ble det klart at Luc Steins & co. manglet veldig mye på å ta poeng fra den tyske lagmaskinen og Andreas Wolff, målvakten som til daglig spiller i polske Kielce.

31-åringen var den store helten da Tyskland vant EM-gull her i Polen for syv år siden. Sammen med toppscorer Juri Knorr (9 mål) dominerte han stort mot Nederland i kveld.

Mandag møtes Norge og Tyskland til gruppefinale når hovedrunden avsluttes i Katowice. Begge nasjoner har vunnet fem strake kamper i VM. Tyskland måtte slite for å slå Serbia med ett mål.

– Til nå så synes jeg vi har sett sterkest ut, sier Harald Reinkind etter Norges 30–17-seier over Qatar. Men Kiel-spilleren advarer mot målvaktspillet til Wolff.

Stillingen i hovedrunden Tyskland 8 poeng Norge 8 poeng Serbia 4 poeng Nederland 4 poeng Qatar 0 poeng Argentina 0 poeng De to beste lagene til kvartfinalen

– De har en bra keeper bak der som har gjort at de har klart å vinne alle kampene til nå, sier den norske Kiel-profilen.

– Jeg tror Tyskland passer oss fint. De er litt som Serbia. Store og fysiske. De har mange klassespillere. (Juri) Knorr har hatt flyt i mesterskapet til nå. Vi skal få stoppet han også. Han må ikke få herje, sier Reinkind om Rhein Neckar Löwen-spilleren på venstre bakspillerplass som han møter til direkte duell.

Både Reinkind og Sander Sagosen fikk mye oppmerksomhet fra tyske journalister etter Norges 13-målsseier. Sagosen spilte bare de ni første minuttene i overkjøringen av Qatar.

– Det passer meg bra. Kroppen blir slitt med fem kamper på 10 dager. Jeg tar den hvilen jeg får. Så det var supert, sier Sagosen.