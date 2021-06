Historiske Sveits i ekstase: – Tryllet landslaget til finalen

BUCURESTI/OSLO (VG) (Frankrike -Sveits 3–3, 4–5 etter straffer) Sveits hadde aldri vunnet en utslagsrunde i EM. I åttedelsfinalen sjokkerte de Fotball-Europa og sendte ut den største favoritten av dem alle.

forrige







fullskjerm neste KEEPERHELTEN: Yann Sommer (grønt) omfavnes av lagkameratene etter at han reddet straffesparket til Kylian Mbappé. 1 av 3 Foto: JUSTIN SETTERFIELD / POOL

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

– For en kamp. For en turnering. For en dag. For en Sommer, oppsummerer BBCs England-legende Gary Lineker.

Da Frankrikes angrepsstjerne Kylian Mbappé sendte det siste straffesparket i klypene til Sveits-keeper Yann Sommer, tok det noen sekunder før spillerne skjønte at de hadde slått ut verdensmesteren.

– Det er utrolig! Jeg er på gråten. Før kampen lovet vi at vi skulle gi alt uansett hva som skjedde. Man får bare én sjanse og da må man ta vare på den. Det er helt uvirkelig. Jeg mangler ord, sier keeperhelten, ifølge Aftonbladet.

Kaptein Granit Xhaka sto frem som en av banens giganter og ble kåret til banens beste av UEFA.

– Det er fantastisk. I kveld skapte vi historie. Hele laget er utrolig stolt, sier han.

– Det har vært så mye snakk om dette laget. De har sagt at vi er arrogante. Men vi skrev historie i kveld. Vi kan være stolte. Vi utrettet noe som er umulig å beskrive med ord, fortsetter Xhaka.

Etter Sommers avgjørende redning feiret de sveitsiske stjernene som besatt, og overskriftene hjemme i Sveits tyder på en nasjon i ekstase.

– Sommer tryllet landslaget til kvartfinalen, skriver den sveitsiske tabloidavisen Blick.

– Dette eventyret fortsetter mot Spania. God natt, skrev den sveitsiske avisen Neue Zürcher Zeitung da avansementet var et faktum.

For etter en vanvittig, sveitsisk opphenting fra 1–3 til 3–3 i det 81. og 90. minuttet, var alt duket for en høydramatisk straffesparkkonkurranse etter 30 målløse minutter.

– Dette forbanna «glasstaket» som ikke ønsket å gi etter. Vel, det eksploderte mandag i Bucuresti. Etter nedturene fra 2014 mot Argentina, skuffelsene fra 2016 og 2018 mot Polen og Sverige, har spillerne med den hvite drakten denne gangen levert en ekstraordinær prestasjon, skriver den franskspråklige sveitsiske avisen Tribune de Geneve.

Det er ingen tvil om at det er sisteskansen som er den store helten etter bragden, sammen med målscorerne Mario Gavranovic og Haris Seferovic.

Tidligere Premier League-spiss Chris Sutton lot seg imponere over det Sveits viste, også spillemessig. Nå tror han de også kan hamle opp med Spania.

– Slik Sveits spilte, fremsto de som et ordentlig lag. De lempet ikke bare ballen opp i banen. De spilte ut bakfra og var modige. De viste mot, og de skapte sjanser mot dette formidable franske laget, sier tidligere Premier League-spiss Chris Sutton i BBC.

Haris Seferovic sendte sveitserne foran allerede etter 15 minutter, før Karim Benzema svarte med en dobbel på to magiske minutter da timen var passert.

Paul Pogba sørget for 3–1 med et kremmerhus kvarteret før slutt, men det skulle ikke holde for franskmennene. Den enorme opphentingen var komplett da Yann Sommer reddet Mbappés straffespark.

Dermed er det Sveits som møter Spania i kvartfinalen. Et lite skår i gleden er at kaptein Granit Xhaka går glipp av oppgjøret grunnet for mange gule kort.

Publisert Publisert: 29. juni 2021 00:11 Oppdatert: 29. juni 2021 00:33