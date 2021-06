Klæbo: Gjorde alt for å skjule kjæresten

Johannes Høsflot Klæbo (24) planla alt nøye da han skulle møte Pernille Døsvik første gang. Langrennsstjernen ville ikke at det skulle gå rykter om at han datet.

GRATULERER: Pernille Døsvik var tilstede i Åre da Johannes Høsflot Klæbo vant sprinten der under Ski Tour i februar i fjor. Mamma Elisabeth Høsflot Klæbo (med blå lue t.v.) smiler også for seieren til sønnen. Foto: Terje Pedersen

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Klæbo har som 24-åring seks VM-gull og tre OL-gull. Men da han møtte Pernille Døsvik sommeren 2017 hadde han nettopp slått gjennom og tatt VM-bronse på sprinten i Lahti og var urutinert i rampelyset. I podcasten til Ida Fladen «Ida med hjertet i hånden» snakker Klæbo om forholdet og dating.

Les også Klæbo etter nedturen: – Vil huske det for alltid

Mål med datingen var at det skulle foregå i hemmelighet i Trondheim.

– Vi kunne sikkert funnet på ting, dratt ut og spist og sånne ting. Men i starten var jeg veldig nøye på at jeg skulle vite hva jeg gikk til før jeg skulle ut og vise meg i offentligheten. Det var litt av greia. Hun var også nøye på at vi ikke skulle gjøre noe så folk kunne se oss og det styret der, sier Klæbo i podcasten.

PÅ SAMLING: Johannes Høsflot Klæbo på landslagssamling på Sognefjellet i begynnelsen av juni. Foto: Torstein Bøe

Det førte til at hun møtte hele familien Klæbo på første date. Først mamma og pappa Klæbo, før lillesøster Ane og lillebror Ola tittet inn på rommet for å se hvem som var på besøk. Småkleint, kaller langrennsløperen det.

– Det var etter at jeg hadde slått gjennom. Vi var nøye på ikke dra ut, så det skulle begynne og gå masse rykter om at man hadde møtt noen. Så hun var så uheldig at hun måtte komme rett hjem til meg, sier Klæbo i podcasten.

Les også Sponsor vil ha privatlag i verdenscupen - får støtte av Klæbo

Det begynner å bli lenge siden han måtte skjule kjæresten. De har kjøpt hus. Hun har stilt opp sammen med Klæbo på vloggen hans og de har delt bilder i sosiale medier.

– Jeg er strålende fornøyd med huskjøpet. Pernille og jeg gleder oss til å flytte inn om ikke lenge, sa Klæbo i juli 2019.

KYSS: Pappa Håkon Klæbo (t.v.) fotograferer mens Johannes Høsflot Klæbo og samboeren Pernille Døsvik kysser etter sprinten i Åre under Ski Tour i februar i fjor. Morfar Kåre Høsflot (t.v.) er også hjertelig tilstede. Foto: Terje Pedersen

Les også Langrennsdamene tør ikke prøve høydehus før OL

Han omtaler seg selv som en krevende og egoistisk kjæreste, men samtidig gavmild og en som ønsker veldig å bry seg. Klæbo innrømmer også at han jobbet hardt for å få tak i henne.

Klæbo ble disket etter seieren på VM-femmila i mars. Det er hans livs største nedtur. Han var rasende, skuffet og lei seg etterpå:

– Jeg føler at jeg har lagt det såpass bak meg at jeg ikke er irritert eller sur på noen nå i ettertid. Det er selvfølgelig tungt, men jeg tar det med meg som læring, sa Klæbo til VG midt i juni.

Det er syv måneder til OL i Beijing. Klæbo har vunnet sprint, lagsprint og stafett i alle mesterskap siden OL i Pyeongchang i Sør-Korea i 2018.

Publisert Publisert: 30. juni 2021 12:48