Tollås om Vålerengas kontraktstilbud: – Skuffende og respektløst

Lagkaptein Jonathan Tollås Nation (30) tviler på Vålerenga-fremtiden etter at klubben tilbyr forlengelse for én sesong.

UVISS KURS: Jonatan Tollås Nation er svært usikker på hvordan han forholder seg til kontraktstilbudet fra Vålerenga. Foto: Annika Byrde

Publisert Publisert Nå nettopp

30-åringens nåværende kontrakt løper ut etter denne sesongen. Til VG gir han følgende reaksjon på det nylige mottatte forslaget fra klubben han har spilt for siden 2015-sesongen.

– Det å bli tilbudt ettårskontrakt når jeg er på toppen av karrieren i en alder av 30 år og kaptein, er veldig skuffende, og det synes jeg er respektløst av klubben, sier Jonatan Tollås Nation.

– Og dette har ingenting med økonomi å gjøre, tillegger han.

Tollås Nation har helt andre ambisjoner på vegne av seg selv og laget i fremtiden:

– Jeg vil lede Vålerenga og Fagermo til seriegull som kaptein for denne fantastiske klubben. Og med våre fantastiske supportere tilbake på tribunen er jeg sikker på at vi kommer til å utrette noe stort de neste årene, erklærer midtstopperen.

Han fikk nesten hele fjorårssesongen spolert med kneskade og påfølgende operasjon. Men i 2020 har han slått tilbake og startet nesten samtlige kamper – i et tett program som følge av coronautbruddet.

Mot Sarpsborg sist søndag spilte han sin 17. seriekamp på rad fra start, og at han satt på benken i midtuken mot Stabæk handlet vel så mye om å være «føre var» for å spare kroppen til det som kan bli en slags bronsefinale mot Rosenborg kommende mandag.

Det kan også bli hans nest siste fotballkamp på Intility som Vålerenga-spiller. Isåfall blir det mot hans ønske.

– Jeg håper ikke jeg må ta farvel med våre supportere, som jeg har fått et veldig nært forhold til, på en omtrent tom stadion. Året 2020 har vært tungt nok fra før. Så det går ikke, sier 30-åringen fra Ålesund.

Trener Dag-Eilev Fagermo bekrefter overfor VG at kapteinen er tilbudt ett år og påpeker at det er Tollås Nation alene om blant Vålerenga-spillerne på utgående kontrakt.

Magnus Lekven og Herolind Shala må vente enn så lenge. Lekven har tidligere i høst uttrykt ønske om en dialog rundt forlengelse, mens sistnevnte trolig ser seg etter en ny arbeidsgiver i utlandet.

Fagermo kan ikke si noe om hva de gjør med Lekven og Shala foreløpig og begrunner situasjonen slik:

– Den økonomiske situasjonen i klubben er sånn at vi ikke vet helt hva vi har å rutte med neste år. Det er litt å avhengig tabellposisjon også videre. Så ligger det litt i kortene at jeg vil fortsette og se litt på å fornye Vålerenga, sier treneren til VG.

Har gjort endringer

På relativt kort tid har han foretatt en rekke utskiftninger. Nesten samtlige av forgjenger Ronny Deilas signeringer er faset ut, enten av elleveren eller klubben. Minus venstreback Sam Adekugbe. I stedet har Fagermo satset på egne Vålerenga-produkter og hentet Fredrik Oldrup Jensen, Henrik Bjørdal og Vidar Örn Kjartansson.

– Jeg har tenkt å bygge Vålerenga på den måten jeg har begynt på. At vi skal satse på lokale og egne. Det er veldig mye talent, jeg har fått bedre oversikt nå, og det er flere der – som dere ikke har sett ennå. Skal vi først kjøpe eller hente eller forsterke, skal det være Bjørdal/Kjartansson-nivå. Da henter vi heller én – enn fire gjennomsnittlige, fastslår Dag-Eilev Fagermo.

– Du har sagt dere skal ha inn en ny kant. Er det aktuelt å hente Elba Rashani fra Odd – som er på utgående kontrakt?

– Nei. Helt ærlig. Men det er riktig at en kant vil være prioritet, svarer Fagermo.

Les også Den nye VIF-treneren har fjernet Deilas gamle favoritter

Jonatan Tollås Nation innrømmer at hans soleklare ønske for fremtiden har vært å få på plass en ny avtale med Vålerenga. Nå antyder han at neste sesong blir et helt annet sted.

– Jeg har naturligvis fått en del tilbud fra utenlandske klubber, og det er bra med interesse. Men min førsteprioritet har vært å forlenge med VIF. Men med tilbud om bare ett år fra klubben kan det derimot se ut som det blir vanskelig, innrømmer 30-åringen.

Publisert Publisert: 4. desember 2020 05:34