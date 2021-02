Stöckl frykter alvorlige konsekvenser for skiforbundet

Hopplandslag-trener Aleksander Stöckl er sikker på at Norge kunne arrangert hopprenn på en ansvarlig og smittevennlig måte. Han frykter avlysningene vil ramme forbundet hardt.

BEKYMRET: Landslagstrener Alexander Stöckl etter verdenscupavlysninger i Norge. Foto: Geir Olsen/VG

Espen Langeveld, VG

Torsdag kom regjeringens nei til å gi idretten unntak fra innreisebestemmelsene. Det betyr at rundt 30 verdenscupkonkurranser i Norge avlyses eller flyttes.

– Vi har en krevende situasjon med de muterte virusene. Det vil derfor ikke bli gitt noe unntak før 1. mars. Vi har forståelse for at dette vil innebære at arrangementene vil måtte flyttes til et annet sted eller avlyses. Dette er fryktelig leit for alle idrettsutøvere, for arrangørene og for det norske publikummet, sa kulturminister Abid Raja (V) til NTB torsdag.



Blant verdenscupkonkurransene i hopp er det fem renn i Holmenkollen, fire i Lillehammer og Trondheim, og tre i Vikersund som ikke får verdenscupleder Halvor Egner Granerud (24) på besøk.

Halvor Egner Granerud blir ikke å se i norske verdenscuprenn med det første. Foto: Geir Olsen/VG

Stöckl er tydelig på at han og hopplandslaget respekterer avgjørelsen til regjeringen, men tror ikke et hopprenn hadde vært en risiko for det norske samfunnet.



– Jeg tror ikke det å gjennomføre et hopprenn hadde vært en større risiko for samfunnet enn å ikke gjennomføre det. Vi deltar på renn hver eneste helg med veldig proffe smittevern fra forskjellige arrangører i forskjellige land. Vi vet at Norge er veldig gode til å arrangere renn, og med tanke på smittevern, sier jeg ja, det hadde vært forsvarlig å arrangere renn, sier hopplandslagstreneren for herrene til VG.

Stöckl håper regjeringen har tatt høyde for at forbundet og skiaktiviteten straffes «ganske hardt» med avgjørelsen de har tatt.

– For skiforbundet har nok dette ganske alvorlige konsekvenser med tanke på økonomi. Jeg håper det finnes støtteløsninger som kan gjøre at vi kan fortsette med aktivitet, sier Stöckl.

Østerrikeren minner om fjoråret da de var nødt til å permittere flere trenere og ansatte i støtteapparatet. Toppidrettssatsningen på unge hoppere måtte også kuttes ned etter et budsjettkutt på syv millioner kroner.



Skipresident Erik Røste viste forståelse for regjeringens beslutning, men er enig med Stöckl om at konkurransene kunne vært arrangert innenfor «gode og trygge rammer». Han var usikker på de økonomiske konsekvensene av avlysningene.



– Det er for tidlig å si så mye om det, men jeg kan si at det er snakk om noen titalls millioner kroner. Vi får se hva vi får fra regjeringens støtteordninger, sa Røste til VG torsdag – og understrekte at overskuddet fra de internasjonale arrangementene er hovedkilden til å finansiere barne-, ungdoms- og breddeidretten.

