Eckhoff med fantastisk skyting – men VM-gullet glapp

POKLJUKA/OSLO (VG) Mens Johannes Thingnes Bø (27) slet voldsomt på standplass, så bekreftet ankerkvinne Tiril Eckhoff (30) sin fantastiske form på sisteetappen. Men da alt så ut til å ende med norsk gull, så glapp det.

NYE MEDALJER: Johannes Thingnes Bø og Tiril Eckhoff etter at sølvmedaljene var sikret i dagens VM-stafett. Foto: BORUT ZIVULOVIC, REUTERS

Eckhoff så ut til å sikre gullet, men tapte noe overraskende den avgjørende duellen med Juliane Simon fra Frankrike. De gikk likt ut fra siste skyting, men i mål var Eckhoff 2,8 sekunder bak. Det ble avgjort i siste bakken.

– Det var et tøft race og jeg var pinne stiv på slutten der. I dag tapte jeg gullet og jeg er litt bitter over at jeg tapte på slutten der, sier Eckhoff til NRK etter medaljeseremonien.

– Jeg var litt skuffa da jeg kom i mål. Jeg er litt dårlig taper der, det må jeg innrømme, sier Eckhoff til VG.

Thingnes Bø var mektig imponert over lagvenninnen sin etter målgang:

– Det var helt herlig å se på. Når hun gikk ut der skjønte jeg at det var medalje. Men hun møtte den vanskeligste på sisterunden og da skjønte jeg at det blir hard for henne å vinne, sier Thingnes Bø til VG.

Emil Hegle Svendsen var gjest i NRK-studio i dag og han ble veldig overrasket når Eckhoff ble gått fra på slutten:

– Plutselig fikk hun ti meter nede i bakken, og det var nok. På toppen var Tiril helt i ryggen på Simon. Det forspranget Simon får i nedoverbakken klarer aldri Tiril å ta igjen. Det er litt overraskende må jeg si. Jeg er usikker på hva som skjedde.

Han var likevel meget godt fornøyd med Eckhoffs gjennomføring.

– Jeg er imponert over Tiril, og det er gøy å se at hun lykkes i stafett som hun har slitt litt med tidligere, la han til.

Thingnes Bø gikk raskt i sporet, men hadde problemer på standplass. Den femte skytingen så ut til å bli skjebnesvanger da han måtte ha tre ekstraskudd og tapte mange sekunder til teten.

– Det var kjempe spennende å se på Johannes, selv om det var litt mye ekstraskudd, sier Eckhoff til VG.

– Det var rett og slett en overraskende dårlig serie av Thingnes Bø, oppsummerte NRK-ekspert Ola Lunde.

Men så leverte Eckhoff en herlig liggende serie, og sørget for at Norge var med i gullkampen igjen.

– Dette her er en perfekt singel-mix. Prestasjonene til Tiril… Jeg er skikkelig imponert over henne, sier Thingnes Bø til VG.

Inn til siste skyting var Eckhoff bare fire sekunder bak etter å ha tatt inn i sporet. Frankrike og Italia bommet, mens Eckhoff klinket ned fem nye skudd og gikk først ut.

Normalt skytesterke Dorothea Wierer fra Italia slet, mens Eckhoff gikk ut noen få hundredeler foran franske Julia Simon.

SØLVPLASS: Johannes Thingnes Bø (t.v.) og Tiril Eckhoff, som her veksler på dagens parstafett, endte til slutt på sølvplass. Foto: JOE KLAMAR, AFP

Men på den siste sløyfa forsøkte Simon å rykke i den siste bakken og fikk en liten luke til Eckhoff. I mål var Frankrike 2,8 sekunder foran Norge.

Sverige med Sebastian Samuelsson og Hanna Öberg tok bronsemedaljen.

