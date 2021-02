Glimt-trenden som bør skremme Rosenborg: – Ser veldig merkelig ut

Erik Botheim (21) ble aldri en Rosenborg-suksess. Men Bodø/Glimt har vist gang på gang at de kan lage gull av gråstein med spisser.

SNART GLIMT-KLAR: Erik Botheim nærmer seg den regjerende seriemesteren etter å ha terminert kontrakten med Rosenborg mandag. Foto: Ole Martin Wold / NTB scanpix

Ifølge VGs opplysninger nærmer Botheim seg en overgang til den regjerende seriemesteren etter å ha terminert kontrakten med Rosenborg mandag.

21-åringen trente onsdag formiddag for første gang med Bodø/Glimt etter å ha gjennomført den medisinske testen tirsdag. Det forhandles fortsatt om detaljer i kontrakten, men spissen forventes å signere innen kort tid.

– Botheim er en spennende, ung, norsk spiss som hittil ikke har fått gjennombruddet sitt i Eliteserien, men absolutt en spiller med potensial, sier sportssjef Aasmund Bjørkan i Glimt.

Botheims nylige prestasjoner tilsier ikke at han blir noe stort tap for trønderne: Null mål på 15 kamper var fasiten etter utlånet til Stabæk forrige sesong.

Han scoret ni mål på 34 kamper i løpet av sine fem år som RBK-spiller.

– Det finnes sikkert en god forklaring, men dette ser veldig merkelig ut. Botheim må da være mulig å få noen kroner for i dagens marked. Interessen fra selveste Bodø/Glimt er bevis på akkurat det, understreker TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen på Twitter.

Ved å bli enige om å sette en strek over de to gjenværende årene i Botheims kontrakt, tar Rosenborg en åpenbar risiko: De har hverken rett på noen overgangssum eller en prosentandel av videresalg fra ungguttens neste arbeidsgiver.

Og dét ser ut til å bli Bodø/Glimt – en klubb som de siste åtte årene har fungert som en høyeffektiv resirkuleringsmaskin for spisser som enten har sett avdanket ut, eller som ikke har fått sjansen i andre klubber.

Her er seks eksempler på at nordlendingene har gjort spisser med nærmest ikke-eksisterende statistikker før ankomst, til storscorende og svært attraktive salgsobjekter:

I februar 2013 hentet Bodø/Glimt norsk-marokkaneren Ibba Laajab . Han kom fra mislykkede opphold i Vålerenga og Stabæk, der han samlet sett spilte 11 kamper i Eliteserien uten å score mål. På Aspmyra blomstret han: 30 mål på 57 seriekamper, fordelt over én sesong i Obosligaen og én i Eliteserien, førte til at han ble solgt til kinesiske Hebei China Fortune for rundt seks millioner kroner.

Erstatteren hans het Alexander Sørloth. Den daværende Rosenborg-spissen kom på lån til Glimt i 2015-sesongen. Spisskjempen sto uten mål på seks kamper for RBK i Eliteserien og ble ikke satset på i Trondheim. For Glimt hamret han inn 13 mål og leverte fem målgivende pasninger før han returnerte til Rosenborg og ble solgt videre til Groningen for drøye fem millioner kroner.

I 2015 hentet Glimt også Fitim Azemi , som hadde bøttet inn mål for Follo FK i 2. divisjon den foregående sesongen, men aldri hevdet seg på toppnivå. Han scoret 15 mål og leverte ni målgivende pasninger på to sesonger før han ble solgt til Maccabi Haifa for rundt fire millioner kroner i januar 2017.

For å erstatte Azemi hentet Bodø/Glimt, som hadde rykket ned til Obosligaen, spissen Kristian Fardahl Opseth på lån fra Sogndal i Eliteserien. Avtalen ble senere gjort permanent. Det var en gigantisk suksess: Opseth skjøt laget til opprykk med 28 mål i Obosligaen og fulgte opp med 10 fulltreffere i Eliteseriens 2018-sesong. Han spilte samtlige kamper to sesonger på rad. Deretter ble han i januar 2019 solgt til tyrkiske Erzurumspor for rundt fire millioner kroner.

Geir André Herrem ble også en Bodø/Glimt-suksess: Han kom fra Åsane som 30-åring, brukte 2018-sesongen på å tilpasse seg i skyggen av Fardahl Opseth, men skjøt fart i 2019, scoret syv mål på vårsesongen og ble solgt til svenske Kalmar FF for rundt en halv million kroner.

Så var det Kasper Junker sin tur. Dansken viste lovende tegn i 2019 med seks mål på 12 kamper for Stabæk, men sto med beskjedne åtte mål på 84 kamper i dansk Superliga. Som 26-åring skjøt karrieren skyhøy fart i Bodø/Glimt: 27 mål på 25 kamper, toppscorertittel, seriegull og konkret interesse fra Italia, Tyrkia og en rekke andre land. Spissen er fortsatt på klubbjakt og holder døren åpen for klubber fra Japan, Kina og Russland, der overgangsvinduet fortsatt er åpent.

– Det er flere faktorer, selvfølgelig. I mitt tilfelle var jeg i Rosenborg, der det er fryktelig vanskelig å slå gjennom som spiss. Det krever 20 mål. Du skal være toppscorer og må prestere helt fra starten av. På det tidspunktet trengte jeg tillit fra treneren og spille hver eneste helg. Da det kom i Glimt, så blomstret jeg, sier Alexander Sørloth til VG og fortsetter:

– Da kjente jeg selvtilliten komme. Jeg hadde spesielt en kamp mot Start der jeg scoret fire mål. Etter det så jeg meg aldri tilbake. Det var veldig viktig.

Han har hatt en lysende karriere siden det løsnet i Glimt, med store overganger fra Midtjylland til Crystal Palace og videre til storklubben RB Leipzig, med et mellomstopp som en av Europas heteste spisser i Trabzonspor, der han banket inn 33 mål og leverte 11 målgivende pasninger på 49 kamper.

– Nå ser du spesielt at Kasper Junker bærer frukter av at han spiller på et helt fantastisk lag. Jeg vet ikke hvor mange «tap-ins» han hadde i fjorårssesongen, det er sånne mål som er mat for spisser. Det må være fryktelig attraktivt nå, spesielt nå, å gå til Bodø/Glimt og ta det neste steget, sier Sørloth.

Sportssjef Aasmund Bjørkan er en av hjernene bak Bodø/Glimts eventyrlige suksess med spisser. Han mener det kan forklares med to ting:

X-faktor og spisskompetanse: – Vi klarer å identifisere de tingene spillerne er ekstra gode på.

Spillestil og lagkamerater: – Vi må finne noe som vi ser kan passe inn i vår spillestil, så må vi klare å utvikle det videre med lagkamerater som er bevisst på spillernes styrker.

– Hvorfor har så mange av dem, med unntak av Sørloth og Laajab, hatt svake prestasjoner etter å ha blitt solgt fra Glimt?

– Det viser at de aller fleste spillere er avhengig av en struktur og medspillere som klarer å utnytte deres spisskompetanse. Så enkelt er det, sier Bjørkan.

Sportslig leder Mikael Dorsin i Rosenborg har ikke besvart VGs henvendelser.

