Slik er livet i «skøyteboblen»: Må dusje før måltider, bruke plasthansker i restauranten og nektes å gå i butikker

På 29 dager skal OL-vinnerne Håvard Lorentzen (28) og Sverre Lunde Pedersen (28) gjennomføre hele skøytesesongen.

Håvard Lorentzen og Sverre Lunde Pedersen må bruke munnbind og engangshansker ved buffeten i hotellrestauranten. Foto: LASSE SÆTRE, NORGES SKØYTEFORBUND

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

De har ikke konkurrert internasjonalt siden starten av mars i fjor. Men etter 10 måneder med stor usikkerhet, utsettelser og avlysninger, skal Norges største skøytenavn lørdag formiddag endelig i gang med en svært komprimert sesong.

På 29 dager skal de gå sammenlagtmesterskap i EM, to verdenscuphelger og VM enkeltdistanser som sesongavslutning 14. februar.

Alt skjer i Thialf isstadion i Heerenveen under et svært strengt smittevernregime.

– Jeg har ikke konkurrert med de beste internasjonalt på 10 måneder. Alt er uvisst, du vet jo egentlig ikke hvor du står. Men det gjør det jo også mer spennende, forteller sprinteren Lorentzen fra «skøyteboblen» på et hotell i Heerenveen før helgens EM.

– Det har vært veldig spesielt og rart å ikke ha verdenscupstevner å se frem til. Men det hjelper å vite at det er et OL rett rundt hjørnet, for min del har det hjulpet på motivasjonen i det daglige treningsarbeidet, konstaterer allrounderen Lunde Pedersen.

Fakta Skøytesesongen Slik gjennomføres skøytesesongen. Alle konkurranser går i Thialf isstadion i Heerenveen: * EM sammenlagt 16.–17. januar * Verdenscup 22.–24. januar * Verdenscup 29.–31. januar * VM enkeltdistanser 11.–14. februar Les mer

Dusjing og plasthansker

Etter noen kronglete måneder med uvisse, er skøyteløperne endelig på plass i Heerenveen, der de bortsett fra konkurranse og treninger blir isolert på hotellet frem til sesongen er unnagjort med VM enkeltdistanser søndag 14. februar.

OL-vinnerne fra Pyeongchang 2018 forteller om livet fra innsiden av «boblen»:

Ved ankomst Amsterdam ble de sluset gjennom VIP-området på Schiphol flyplass og rett inn i en buss – uten bagasje og annet utstyr. På hotellet ble de koronatestet og gikk rett inn i karantene i påvente av svar.

De må dusje før hvert eneste måltid i hotellrestauranten.

Utøverne blir utstyrt med engangshansker før de forsyner seg fra buffeten. De får kun sitte to og to ved hvert bord, og det er to meter mellom bordene.

Alle bor på enerom, og utøverne har kun lov til å ha én besøkende på rommet. De får ikke lov å forlate rommet uten munnbind.

Utøverne må gjennom en helsesjekk hver eneste dag.

De har ikke lov å gå inn i butikker. De har heller ikke lov å forlate hotellet med mindre de skal trene. Lorentzen, Lunde Pedersen og de andre norske løperne må melde seg i resepsjonen hver gang de skal inn og ut av hotellet.

Løperne er utstyrt med leiebiler for å komme seg til og fra skøytehallen. I Heerenveen er det pekt ut én ubemannet stasjon de fulle bensin fra.

Duoen fra Bergen har kun vært i «skøyteboblen» i en snau uke og mener det har gått bra til nå. De er vant til hotellivet og har alltid vært nøye med hygiene.

– Nå er jeg bare opptatt av å komme i gang. Jeg merker det på kroppen, at det kribler mer og mer. Å gå testløp i Stavanger og Hamar gir ikke mye adrenalin. Det blir godt å komme i gang, innrømmer Lorentzen.

– Akkurat nå går det veldig fint, men det er vanskelig å si hvordan det er om tre-fire uker, fastslår Lunde Pedersen.

Fakta Håvard Holmefjord Lorentzen Født: 2. oktober 1992 Klubb: Fana IL Idrett: Skøyter/sprint Favorittdistanser: 500 og 1000 meter Meritter: OL-gull (500) og OL-sølv 2018, VM-gull sprint sammenlagt 2018, VM-sølv sprint sammenlagt 2017. Les mer

Håvard Lorentzen i aksjon under VM i Vikingskipet i slutten i februar i fjor, en av hans siste konkurranser internasjonalt. Foto: Fredrik Varfjell, NTB

Gull på 5000 er målet

Ingen av dem vet hvor konkurrentene står, men begge er tydelige på at målet er pallplass sammenlagt i EM.

– Medaljer sammenlagt i EM og pallplass i VM er det store målet vinter. Jeg håper det blir så bra at det kan bli gull på 5000 meter i VM. Hvis ikke det går nå, gjelder det å være i posisjon til å klare det i OL neste vinter. Men det er en spesiell sesong, det er vanskelig å vite her og nå hvor vi egentlig står. For eksempel har vi i Norge ikke vært i nærheten av de forholdene som de nederlandske utøverne har gått på her i Thialf, sier Lunde Pedersen.

Sverre Lunde Pedersen, her etter sølv sammenlagt i VM allround i Vikingskipet i fjor, er endelig klar for den internasjonale skøytesesongen. Foto: Fredrik Varfjell, NTB

Fakta Sverre Lunde Pedersen Født: 17. juli 1992 Klubb: Fana IL Idrett: Skøyter/allround Favorittdistanser: 1500 og 5000 meter Meritter: OL-gull lagtempo 2018, OL-bronse 5000 2018, gull 5000 meter VM enkeltdistanser 2019, fire VM-sølv allround (2016, 2018, 2019, 2020) Les mer

– Det har gått fort på trening, men jeg er spent på hvor fort det er. Jeg har merket det på trening, at det er veldig gode forhold i Thialf, at det er enklere å komme opp i stor fart og holde på farten. Jeg føler meg også bedre enn i fjor, da jeg var en del skadet og bommet litt på treningen. Jeg er bedre, spørsmålet er om de andre er bedre, sier Lorentzen.

EM-kræsj med United-kamp

Tiden i isolasjon på hotellet bruker utøverne blant annet på filmer, bøker og TV-spill.

Fotballglade Lorentzen ser også kampene til Barcelona og Manchester United. Akkurat nå er han veldig opptatt av om Ole Gunnar Solskjærs Manchester United kan hamle opp med regjerende mestere Liverpool.

Gigantene møtes på Anfield søndag, men det er ikke sikkert Lorentzen rekker å se den kampen.

– Jeg har hørt at den starter samtidig som vi går siste distanse i EM. Det betyr at jeg må gå veldig fort ...