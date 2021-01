Carlsen vant åpningspartiet i Tata Steel etter voldsom snuoperasjon

Magnus Carlsen ofret bønder over en lav sko og så lenge ut til å ha en svak stilling. Det varte ikke lenge.

TILBAKE PÅ SEIERSSPORET: Magnus Carlsen slo 17 år gamle Alireza Firouzja i åpningspartiet av Tata Steel Chess. Foto: Remko de Waal / ANP

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

Magnus Carlsen ofret både én og to bønder i forsøk på å få et stillingsmessig overtak i åpningspartiet av Tata Steel Chess mot 17 år gamle Alireza Firouzja fra Iran - et av sjakkens største talenter.

Etter 30 trekk var han i alvorlig fare, da han lå to bønder under uten å virke å ha sikret noen særlig fordel av det, i alle fall ifølge computerne.

Begge begynte å gå tom for tid - det lå an til en dramatisk avslutning.

Og så tok han ut Firouzjas mur rundt kongen én etter én og snudde partiet - plutselig hadde han et voldsomt overtak etter å ha utradert iranerens forsvar. I førtiende trekk innså Firouzja at han kom til å bli satt sjakk matt og ga opp partiet - en real kontringsseier for verdensmesteren.

Dette er første turnering etter at han i romjulen ble slått ut i kvartfinalen av sin egen turnering Champions Chess Tour, og en av få langsjakkturneringer før han etter planen skal forsvare VM-tittelen til høsten.

Formen den siste tiden har ikke vist prov på at han er i stand til et slikt VM-forsvar, og han har vært ærlig på at han ikke er fornøyd med eget spill.

– Folk kan ha gode og dårlige dager mot meg, og jeg mot dem, men etter enda en kollaps er oppsummeringen at jeg er i en blindgate og det er virkelig frustrerende, skrev Carlsen på Twitter etter den smått sjokkerende exiten mot Daniil Dubov før nyttår.

Han avslørte denne uken i podcasten «Løperekken» at motivasjonen har vært fraværende de siste månedene.

– Det er nok litt forskjell på hvor mye jeg vil vinne, og hvor mye jeg vil gi hver gang for å prestere på topp. Men det er like frustrerende om jeg ikke får det til uansett, sa han.

Publisert Publisert: 16. januar 2021 18:00

