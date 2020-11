Elyounoussi forklarer telefon-historien: – Skulle sjekke resultatet i den andre kampen

(Celtic – Sparta Praha 1–4) Mohamed Elyounoussi (26) ble filmet av TV-kameraene mens han brukte mobiltelefonen på benken av Celtics 1–4-tap for Sparta Praha. Nå forklarer nordmannen sin versjon av saken etter å ha fått kritikk.

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

– Først av alt: Dette er uakseptabelt av meg. Jeg har pratet både med treneren og kapteinen, og saken er lagt død mellom oss, opplyser landslagsvingen til VG natt til fredag.

Tidligere Celtic-spiller Chris Sutton slaktet nordmannen på tv, og også trener Neil Lennon varslet at han skulle ta grep da han fikk spørsmål om nordmannen etter 1-4-tapet for Andreas Vindheim og Slavia Praha.

Ifølge Moi selv har han altså snakket ut med Celtic-sjefen om episoden torsdag kveld. Elyounoussi ønsker også å forklare omverdenen hva som skjedde da han satt på benken etter å ha blitt byttet ut:

– Telefonen er så vidt ute av lommen. Jeg har på varsler fra Milan–Lille, altså den andre kampen i gruppen vår, og jeg skulle bare sjekke resultatet i den kampen, forteller 26-åringen.

– Dumt av meg

Han påpeker at tv-bildene viser at han ser på telefonen i to-tre sekunder, reagerer på resultatet (3–0 til Lille) og legger den tilbake.

– Uansett er det dumt av meg å sette meg i den situasjonen. Jeg legger meg flat og tar den straffen jeg eventuelt får, sier Moi.

Trener Neil Lennon ble konfrontert med TV-bildene av nordmannen etter kampen.

– Det er best for ham at han ikke gjorde det. Det er noe jeg skal håndtere, reagerer Lennon overfor BT Sport.

Les også To ganger selvmål ødela Molde-kvelden mot Arsenal

Tidligere Celtic-spiller Chris Sutton gikk litt lenger i sine uttalelser. Han kalte den norske vingen «selvisk» og «egoistisk».

– Det er totalt uakseptabelt, det er skandaløst. Bryr han seg i det hele tatt om dette? Bryr han seg om klubben? spurte han i BT Sports studio etter kampen og mente nordmannen burde få to ukelønner i bot.

Til Suttons beskrivelser om å være «eogistisk», svarer Elyonoussi følgende:

– Jeg hører hva Sutton kommenterer, og det er hundre prosent feil. Tvert imot. Jeg er veldig dedikert, sier landslagsspilleren.

Se Suttons tirade her:

Lennons Celtic hadde en særdeles dårlig dag på jobben og har bare ett poeng på tre kamper i Europa League.

– Det er uakseptabelt. En mangel på vilje og mangel på sult. Som manager må jeg bære ansvaret, men spillene må se på seg selv som individer, sier Neil Lennon.