Foss-Solevåg mistet brilleglassene - pallen glapp

Sebastian Foss-Solevåg (29) lå på andreplass før finaleomgangen i østerrikske Schladming, men falt til fjerdeplass. Halvveis i løypa mistet han brilleglasset. Henrik Kristoffersen sleit på ny, og la skylden på sitt skiutstyr.

SKUFFET: Sebastian Foss-Solevåg ankom målområdet uten brilleglass. Foto: LISI NIESNER / X02762

Sebastian Foss-Solevåg er i solid form i 2021. Etter hans første verdenscupseier i midten av januar, seiler han nå opp som det store VM-håpet i slalåm.

Her var han nummer to etter første omgang 39 hundredeler bak ledende østerrikske Manuel Feller.

I finaleomgangen var han maks uheldig og mistet brilleglasset på vei ned løypa, men fullførte likevel i uværet. Tiden holdt kun til fjerdeplass.

Det som på mange måter er sesongens kuleste slalåm-renn i flomlys foran 50.000 tilskuere har selvsagt fått seg en corona-knekk med et folketomt målområde denne sesongen. Men med tett snøvær i flomlyset, fikk rennet sitt intense og spennende preg likevel.

– Det kom som et sjokk. Jeg måtte bare godta det og gjøre det beste ut av det. Jeg fikk en port i retur i hodet, sa Foss-Solevåg til TV 2 etter rennet.

Han påpekte at det var hans egen feil fordi han slo porten på «feil» måte.

– Det sier noe om flytsonen han er i når han kan bli nummer fire uten briller. Det var rått, sa tidligere alpinist Tom Stiansen i kanalens studio.

Feller kjørte ut og landsmann Marco Schwarz vant.

I FARTA: Henrik Kristoffersen fokusert i løypa i Schladming. Husker du da han ble kastet snøballer på av publikum her? Det var i 2018. Foto: DOMINIK ANGERER / EXPA

Kristoffersen sliter tungt

Det store teknikk-mysteriet i alpint-verdenen denne sesongen er Henrik Kristoffersen.

Det fordi Kristoffersen har med seg 64 pallplasseringer i verdenscupen og 22 enkeltseire i bagasjen en alder av 26 år. Men denne sesongen har det kun kommet fattige én enkeltseier, i Madonna Di Campiglio før jul.

Fakta Kristoffersens resultater i 2020–21-sesongen Slalåm: 17.01 i Flachau - 7. plass 16.01 i Flachau - 18. plass 10.01 i Adelboden - kjørte ut 06.01 i Zagreb - 10. plass 22.12 i Madonna di Campiglio - 1. plass 21.12 i Alta Badia - 6. plass 26.11 i Schladming - 11. plass Storslalåm 09.01 i Adelboden - 27. plass 08.01 i Adelboden - 9. plass 20.12 i Alta Badia - 15 plass 07.12 i Santa Caterina - 12. plass 06.12 i Santa Caterina - 22. plass 18.10 i Sölden - 5. plass Paralellslalåm 27.11 i Lech - 2. plass Kilde: Fis Les mer

At han igjen lå langt bak, med 25. beste tid etter førsteomgangen, betød at det lå an til en ny solid nedtur.

Rælingen-løperen, som fortalte VG denne måneden at han nå trener knallhardt før VM i italienske Cortina i februar, krummet nakken og ga ordentlig gass fra sitt fryktelige utgangspunkt etter akt nummer én i bakken han har vunnet fire ganger i.

Problemet er at det ikke går i nærheten av fort nok sammenliknet med de beste. Franskmannen Alexis Pinturalt var halvsekundet raskere enn rivalen i avslutningen.

Kristoffersen klatret til 11. plass, og hevdet i intervjuet med TV 2 at hans mysterium er eget skiutstyr.

– Jeg er fornøyd med hvordan jeg kjører på ski, for det er ikke så ille, sier Kristoffersen til kanalen.

– Du ser så sinnsykt stor forskjell på dem som har grep hele veien. I siste rullen og ned har jeg ikke grep. Pinturault har det. Det er sinnssykt stor forskjell, fortetter han og legger til at han har fått meldinger fra skitrenere hjemme i Norge som støtter ham i utfordringene.

Kristoffersen sier han håper plussgrader i Chamonix i Frankrike i neste renn skal være til hans fordel.

Timon Haugan kjørte ned til en 13. plass.

