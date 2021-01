Arteta om Ødegaard: – Vi er veldig nærme

(Southampton-Arsenal 1–3) Arsenal-manager Mikel Arteta røper at en avtale med Martin Ødegaard (22) ikke er langt unna.

– Vi er veldig nærme, men det er ikke fullført slik jeg forstår det. Jeg har ikke snakket med Edu (Arsenals sportssjef) eller klubben de siste timene, men vi er veldig positive i troen på å fullføre avtalen, sier Arteta på pressekonferansen etter tirsdagens seier.

Alt har de siste dagene tydet på at en utlånsavtale mellom Real Madrid og Arsenal om Martin Ødegaard vil gå i boks før januarvinduet stenger.

Arsenal har, som VG tidligere har skrevet, ingen kjøpsklausul i låneavtalen, men vil betale drammenserens lønn.

TV 2-ekspert Nils Johan Semb tror Ødegaard får 10'er-rollen på Arsenal-laget.

– Det er spennende med Martin Ødegaard. Det er nok 10'er-rollen han er tiltenkt, men Mikel Arteta finner nok en plass til Martin uansett. Dette er nok gjennomtenkt, sier Semb.

Etter å ha sett London-laget i regnet på sørkysten konstaterer TV 2-eksperten at «det er mye kvalitet i dette laget».

Men Southampton kom best i gang tirsdag. Stuart Armstrong scoret etter bare fire minutter, men Nicolas Pepé utlignet like etterpå.

Rett før pause sendte Bukayo Saka Arsenal foran med 2–1. Mot slutten punkterte Alexandre Lacazette kampen med 3–1.

London-klubben klatrer til en 8. plass i Premier League etter tre borteseirer på rad.

Da de to lagene møttes i FA-cupen for tre dager siden vant Southampton 1–0 etter et selvmål.

– Vi tok det tapet tungt. Vi visste om deres svakheter og det klarte vi å utnytte slik at vi fikk den seieren vi fortjente, sier Bukayo Saka til BT Sports.

