Fransk løfte til Norge før avgjørende VM-drama

KAIRO (VG) (Island-Norge 33–35) Leipzig-keeper Kristian Sæverås (24) kom inn fra benken og reddet norsk seier mot Island. Nå avgjøres Norges VM-skjebne i matchen mellom Frankrike og Portugal.

I kveldens nært forestående oppgjør mellom Frankrike og Portugal trenger Norge hjelp for å ikke ryke ut av VM. Ved fransk seier eller uavgjort, er de norske håndballgutta videre til kvartfinale.

Hvis Portugal vinner med mellom ett og seks måls margin, er Norge ute. Ved portugisisk seier med flere enn seks mål og seierssifre 32–25 eller lavere ved syvmålsseier, vil Norge ta seg forbi Frankrike og spille kvartfinale kommende onsdag.

Det pikante er at Frankrike tar med seg Portugal videre fra gruppen selv med fransk seksmålstap, og altså kanskje også syvmålstap. VG har derfor spurt den franske stjernespilleren Kentin Mahé (29) om «Les Bleus» er motivert for matchen eller ikke.

– Jeg kan love dere at vi ønsker å vinne kampen. Vi er ikke her for å kalkulere at hvis vi taper, så er Norge ute. Vi har noe uoppgjort med Portugal, for de har slått oss et par ganger tidligere. Jeg lover at vi vil gi alt for å vinne kampen. Det betyr ikke at vi vinner, men jeg lover at vi vil gi alt, sier Mahé.

– Sånn er livet

Også Elverum-kant Luc Abalo (36) forsikrer at Frankrike vil angripe matchen mot Portugal på den offensive måten Norge er avhengig av.

– Jeg håper at Norge fortsatt vil være med i denne turneringen. Det er det ingen tvil om. For jeg kjenner flere norske spillere. Jeg liker ikke å regne på hva som vil skje. For jeg vet ikke. Men vi vil spille for å vinne. Det er helt sikkert, sier Abalo til VG.

Norges Harald Reinkind frykter likevel det verste.

– Jeg tror dessverre ikke nok på franskmennene i dag. Jeg tror ikke vi får så mye hjelp av dem, sier bergenseren til VG.

Flere av lagkameratene har fremdeles håp om avansement.

– Jeg tror de gjør jobben, men det kan gå alle veier. Portugal er et veldig godt lag, sier Petter Øverby.

– Jeg tror det blir en tøff kamp. Det er to gode lag som er semifinalekandidater. Jeg håper Frankrike gir full gass og er revansjesugne, sier Sander Sagosen.

Portugal-trener Paulo Pereira er klar på hva som trengs fra hans lags side for å avansere til kvartfinale.

– Hvis vi vinner med ett mål, er det OK. La oss se hva som skjer. Norge har også muligheter, men de er avhengig av oss. Sånn er livet, sier Pereira til VG og gliser.

Avkast mellom Frankrike og Portugal er klokken 20.30. Kampen vises på TV3.

Stor Sæverås

Mot Island kom 24 år gamle Sæverås kom inn og gjorde flere viktige redninger i andre omgang. På det meste hadde Norge en luke på fem mål ned til Island, men den nordiske naboen nektet å gi seg.

– Det var deilig å komme inn i en avgjørende kamp og få noen viktige redninger, sier Særevås til VG.

Det ble en jevnspilt kamp, men Norge holdt unna. Nå er alt de kan gjøre, å vente - tross fem seire på seks kamper i mesterskapet.

– Det føles veldig merkelig. Jeg synes resultatene tilsier at vi skal gå videre, sier Gøran Johannessen.

– Det er litt rart. Jeg føler at vi har spilt et godt mesterskap, men vi taper åpningskampen mot et av verdens beste lag. Vi får se hva som skjer i kveld, sier Øverby.