Nå får spillerne komme inn til Norge

Det tok ikke lang tid før Sjøfartsdirektoratet varslet at man ville se på søknadene fra fotballklubbene før de første spillerne fikk lov til å reise på jobb i Norge.

FIKK GRØNT LYS: Guillermo Molins får nå lov å dra til Trondheim for å spille for Rosenborg. Foto: Jil Yngland, NTB

– I går kveld fikk vi beskjed om at våre søknader var innvilget ut i fra kriteriene. Nå er vi i full gang med å ordne flybilletter til våre spillere fra Brasil og Serbia, sier daglig leder i Avaldsnes, Stian Nygaard, til VG.

Klarsignalet fra Sjøfartsdirektoratet betyr at toppserieklubben nå får på plass Sara Pavlovic (serbisk landslagsspiller) og Giovanna Oliveira (brasiliansk landslagsspiller) siden januar.

– Det er en deilig følelse at vi får de forsterkningene og de ansatte i klubben inn i landet, at de snart skal få gå på jobb. Vi gleder oss til å få de på feltet, sier Nygaard.

Når spillerne er på plass venter 10 dagers obligatorisk karantene. Så kan de nye Avaldsnes-spillerne begynne å forberede seg på seriepremieren borte mot forrige sesongs cup- og seriemester Vålerenga 22. mai.

Også flere klubber i Eliteserien fikk sine søknader avgjort i går.

Rosenborg fikk den nødvendige tillatelsen til å hente den svenske spissen Guillermo Molins, bekrefter RBK-trener Åge Hareide overfor VG.

Han har skrevet en korttidskontrakt med trønderne frem til august, men har ikke kommet seg inn i landet på grunn av innreise-restriksjonene.

Også Viking og Brann er blant klubbene som fikk gode nyheter i går etter at søknadene har ligget på vent i Sjøfartsdirektoratet i flere uker.

– Endelig

For Viking dreier det seg trolig om venstrebacken Shayne Pattynama. 22-åringen, som kommer fra Telstar på nest øverste nivå i nederlandsk fotball, skrev under på en kontrakt i midten av mars men har blitt stoppet av de strenge innreisereglene.

Brann får nå hente den svenske midtbanespilleren Moonga Simba. 20-åringen signerte for bergenserne 18. februar.

– Endelig. Jeg har ventet på denne beskjeden i lang tid, så nå er jeg klar for å reise. Da jeg fikk beskjeden reiste jeg rett hjemmefra for å hente fotballskoene mine som var i Västerås. Nå er jeg på vei tilbake til Stockholm for å pakke, så er jeg klar for å reise i morgen, sier Simba til Branns hjemmeside.

20-åringen må være 10 dager på karantenehotell ved Gardermoen før han kan reise videre til Bergen.

