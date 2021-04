Nora Mørk om OL: – Bittert at andre får spille mange kamper

Etter flere sportslige oppturer i Vipers ser Nora Mørk (30) frem til å kjempe om et etterlengtet OL-gull i Tokyo. Men coronarestriksjoner har ført til lite kamptrening for flere av de norske landslagsspillerne.

JUBEL: Nora Mørk feirer scoring med Stine Skogrand under EM i desember da Norge tok et etterlengtet gull. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Publisert Publisert Nå nettopp

– Jeg synes det har vært bittert at andre får spille mange kamper og at vi ikke kan spille like mange. Det må jeg si, sier Nora Mørk til VG.

Den norske håndballsesongen ble i år amputert som følge av coronarestriksjoner. Håndballforbundet håper ligaen kan avsluttes med en seriefinale mellom Storhamar og Vipers.

Det betyr at flere norske landslagsspillere i 2021 ikke har fått spilt mye kamper i et viktig OL-år, samtidig som de fleste europeiske ligaene ruller videre. Vipers har kvalifisert seg til «Final4» i Champions League. Det kan gi viktig kamptrening.

– Nå har vi noe å trene frem til. Jeg er selvfølgelig motivert for OL, men da har man noe veldig gøy som skjer før det også, sier Mørk.

Les også Nora Mørk strålte – Vipers vant sensasjonelt: – Fantastisk

Hun overrasket mange da det i sommer ble kjent at hun returnerer til norsk håndball. Hovedårsaken var at hun ville være nær familien da moren ble kreftsyk. Sportslig sett har Vipers-karrieren vært en opptur. I desember tok hun EM-gull med landslaget og hun har storspilt i flere Champions League-kamper.

– Jeg føler likevel at jeg har en god del å gå på og det får jeg nesten ikke gjort noe med i og med at vi ikke spiller kamper. Jeg er en type som liker å spille alt. For min del skulle jeg helst spilt full serie og 60 minutter i hver kamp, for da vet jeg at jeg blir bedre, forteller hun.

Mørk fylte 30 år 5. april, men selv etter 10 kneoperasjoner har hun ingen planer om å gi seg.

– Jeg synes det er er veldig gøy og jeg har lyst til å holde på så mange år som kroppen tåler det. Så jeg føler egentlig at jeg har ganske mange år igjen. Jeg er langt fra å tenke på å legge opp ennå, sier hun ivrig.

– Frustrerende

Den skadeforfulgte backen har flere ganger fortalt at det manglende OL-gullet er mye av motivasjonen bak en lang rekke av comebacks. Hun ser mange fordeler ved å forberede seg til lekene i Kristiansand, men understreker igjen at det ikke er optimalt med lite kamptrening.

– Jeg tenker på OL hele tiden. Det er en veldig, veldig stor motivasjon. Jeg blir veldig godt ivaretatt her, og det er også veldig godt samarbeid med landslaget, sier hun og fortsetter:

– Så det er en fin oppladning, men samtidig skal jeg ikke stikke under en stol at det er frustrerende når alle andre spiller seriespill. Men vi får gjøre det beste ut av det. Og så lenge det blir OL, får man komme så godt forberedt man kan. Og det er jo positivt at man har større sannsynlighet for å holde seg skadefri.

Foto: Artem Gusev

Forklarer ny kontrakt

Nylig signerte Mørk en ny ettårskontrakt. Vipers satser stort inn mot neste sesong og har hentet flere profiler som svenske Isabelle Gulldén, spanske Nerea Pena og kroatiske Ana Debelić. Samtidig forsvinner landslagsprofiler som Henny Reistad, Malin Aune og Emilie Hegh Arntzen.

– Klubben driver veldig bra og er ikke veldig rammet av corona. Det betyr mye. Som Ole (Gjekstad, trener) også visste, var jeg veldig opptatt av hvem jeg skulle spille med før jeg eventuelt ville skrive under på noen kontrakt. Og da det da sto til forventningene, ville jeg bli med et år til. Jeg skal ikke si jeg er ferdig med utlandet. Det synes jeg er for tidlig, men akkurat nå er jeg kjempefornøyd og motivert, sier Mørk.

Fra 2016 til 2019 spilte hun for ungarske Györ. Sesongen før hun reiste hjem igjen var hun i rumenske CSM Bucuresti.

– Jeg har hatt det bra i utlandet i store deler av tiden. Man spiller i en litt annen liga og jeg trives godt med det livet. Men når det er så bra som det er her, er det et pluss. Akkurat denne sesongen handlet det kanskje mer enn noe annet om å bare få lov til å være hjemme. Jeg føler selv at jeg trenger å bli enda bedre hvis jeg skal reise ut igjen. Og jeg håper og tror at jeg i Vipers kan fortsette med å bli enda bedre. Det er jo derfor jeg driver med dette - jeg blir aldri fornøyd.

Publisert Publisert: 24. april 2021 12:38