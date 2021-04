Ryan Giggs må møte i retten – får ikke lede Wales i EM

Manchester United-legenden Ryan Giggs er siktet for overfall på to kvinner og må møte i retten neste uke. Wales bekrefter at Giggs ikke skal lede nasjonen i EM til sommeren.

SIKTET: Ryan Giggs må møte i retten etter en voldsepisode. Han får som følge av dette ikke trene Wales i sommerens EM. Foto: STR / AP

Det ble i fjor høst kjent at Ryan Giggs var mistenkt etter en voldsepisode hvor en kvinne i 30-årene var involvert. Wales’ landslagssjef skal da ha blitt løslatt mot kausjon, men etterforskningen har pågått siden.

Den britiske påtalemyndigheten, «Crown Prosecution Service», bekrefter fredag at Giggs skal møte i retten 28. april (førstkommende onsdag).

«Giggs er siktet for å ha forårsaket kroppslig skade på en kvinne i 30-årene og et overfall på en kvinne i 20-årene. Begge hendelsene skjedde i hans hjem på kveldstid 1. november 2020», skriver CPS.

Ifølge CPS ble en kvinne behandlet med skader på stedet den aktuelle kvelden. BBC skriver at fotballprofilen skal være siktet for tre lovbrudd. Giggs er siktet for kontrollerende og påtrengende atferd.

I fjor høst sa en talsmann for Giggs at han nektet for anklagene.

Giggs har ikke ledet Wales siden voldssaken ble kjent. Wales’ fotballforbund bekrefter fredag kveld at Giggs ikke skal lede nasjonen i sommerens EM. Den oppgaven får assistenten Robert Page.

Forbundet har innkalt til et styremøte for å diskutere saken, og legger til at de ikke har flere kommentarer på nåværende tidspunkt.

Giggs var midlertidig manager for Manchester United en kort periode, men er mest kjent for sin spillerkarriere i samme klubb. Giggs spilte 963 kamper «The Red Devils» – flest i klubbens historie – og scoret 161 mål.

