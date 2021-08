Mørk takker superstjernen for åpenheten: – Vi er ikke roboter

TOKYO (VG) Håndballspiller Nora Mørk (30) synes det er veldig bra at turnstjernen Simone Biles (24) har vært åpen om sin mentale helse i OL.

JUBEL: Nora Mørk feirer norsk scoring mot Sør-Korea med Camilla Herrem. Til venstre sitter Marit Malm Frafjord og Tonje Larsen. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Publisert Publisert For mindre enn 10 minutter siden

– Det er enormt viktig. Det er viktig å huske at vi bare er vanlige mennesker som har ting både på og utenfor banen. Det tror jeg mange kan kjenne seg igjen i. Vi er ikke roboter. Det blir noen ganger glemt, sier Nora Mørk til VG.

Hun sikter til at det under OL i Tokyo har blitt rettet et fokus mot utøvernes mentale helse. Det skjedde spesielt etter at OLs kanskje største stjerne, Simone Biles, valgte å trekke seg fra lagkonkurransen i turn.

Etterpå fortalte Biles at hun måtte ta vare på sin mentale helse. Biles har opplevd massivt press før lekene, og har i etterkant også trukket seg fra finalen i mangekamp og flere av apparatfinalene.

Tennisstjernen og hjemmehåpet Naomi Osaka, som røk ut i tredje runde, har også blitt hyllet for sin åpenhet rundt mental helse.

En som også har gått gjennom mange tøffe perioder i idrettskarrieren er Norges håndballstjerne Nora Mørk.

– Det er veldig viktig å trene hodet også, og ikke bare trene håndball. Jeg bruker enormt mye tid på det mentale. Det har vel så mye med sport å gjøre det, sier hun.

Etter ti kneoperasjoner har hun kjempet seg tilbake fra flere skademareritt. I den perioden lærte hun mye.

– Først og fremst har det vært utrolig utfordrende for det mentale å stå i det jeg har stått i. Jeg har jobbet mye med det, og egentlig bare tatt en avgjørelse på hva jeg vil, sier hun og fortsetter:

– Og jeg har lyst til å spille håndball. Da var det bare en måte å gjøre det på. Jeg er ganske svart/hvitt sånn sett. Håndball er det beste jeg vet. Det har vært en veldig tøff vei, men nå står jeg her i dag og da er det verdt alle de kjipe ukene, månedene og årene.

De norske håndballjentene er blant favorittene i hvert mesterskap de deltar i, og må derfor ofte takle et stort forventningspress fra ivrige nordmenn.

I Tokyo har de meg seg Tom Henning Øvrebø som mental trener. Veronica Kristiansen forteller at hun bruker den tidligere toppdommeren i fotball mye.

– Det er veldig viktig at det settes fokus på dette. Det er nok heller ingen rundt som kan sette mer press på seg selv enn spilleren selv, sier Kristiansen.

Strekspiller Kari Brattset Dale forteller at hun tror håndballjentene har en fordel i at de er et lag. Dermed kan de sparre med hverandre, og hun tror det er lettere å snakke om følelser.

– Alt som er tabubelagt blir ofte mer sårt. Men det er viktig å snakke om følelser og press. Det er også kanskje med på å gjøre yngre utøvere mer forberedt på hva de eventuelt går inn i om de vil ha en toppidrettstilværelse, sier hun.

Kaptein Stine Bredal Oftedal har tidligere snakket med VG om hvordan hun trener mentalt. Også hun roser Biles og Osaka for å åpne opp om forventningspresset.

– Jeg synes det er veldig tøft av dem. Det er et ekstremt press og det mentale er en enorm del av sport, sier hun.

PS: Håndballjentene har vunnet sine fire første kamper i OL. Mandag venter Japan i siste gruppespillskamp. Den kampen spilles 14.30 norsk tid. OL sendes på Discovery +.

LAGFØLELSE: De norske håndballjentene tror det hjelper å takle forventningspress som lag. Her feirer Kristine Breistøl, Nora Mørk, Marit Malm Frafjord og Stine Bredal Oftedal etter seier mot Sør-Korea. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Publisert Publisert: 1. august 2021 23:20