Amerikaner utfordrer Warholm: – Jeg er kommet for å ta gull

TOKYO (VG) Karsten Warholm (25) «jogget» seg som ventet videre på 400 meter hekk i OL. Rivalen Rai Benjamin (24) vil utfordre nordmannen om gullet.

Publisert Publisert For mindre enn 3 timer siden

Nå er det klart at det blir et første møte mellom dem allerede i semifinalen søndag.

– Jeg er klar. Jeg er her for å vinne gull for meg selv og for USA, sier Benjamin i møte med journalister i katakombene i OL-stadion i Tokyo.

– Tror du det vil kreves verdensrekord for å vinne?

– Jeg vet ikke for å være ærlig. Jeg vil ikke si noe om det, for da vil norske media torturere meg mer om det, svarer Rai Benjamin.

– Hvis det trengs verdensrekord, så trengs det det. Jeg er bare her for å vinne for Team USA og meg selv den 3. august, gjentar han.

Les også Hege Riise viste frem OL-gullet på første møte med Storbritannia

Warholm og Benjamin er - hvis vi skal se på årsbesteresultatene - i en klasse for seg. Tirsdag løp de nesten likt; 48,68 på nordmannen, 48,60 på amerikaneren. Men begge tok det som nærmest en joggetur en Tokyo-formiddag. Best tid av alle hadde Abderrahman Samba fra Qatar med 48,38, Alison dos Santos fra Brasil hadde 48,42 i samme heat som Samba.

UTFORDRER WARHOLM: Rai Benjamin. Foto: Martin Meissner / AP

– Jeg gikk relativt fort i starten, og så var målet å ta det rolig og «jogge ned» da syra kom. Forresten - ikke skriv det da! Denne stadion gir faktisk litt London-vibber. Det luktet likt, det er det samme dekket, men bare ikke så mange folk, sier Warholm etter heatet til pressen i Tokyo.

Norges gullhåp var knapt andpusten etter å ha vunnet heatet sitt på tiden 48,65, langt fra sin egen verdensrekord på 46,70.

Les også Warholm og håndballherrene vises ikke på lineær TV

Han tittet seg til siden og stoppet nærmest opp på oppløpet etter som han hadde en soleklar ledelse.

– Det så virkelig overbevisende ut, sier Vebjørn Rodal som NRK-ekspert.

– Hekkepasseringene ser bedre ut enn noen gang, mener hans kollega Christina Vukicevic.

Warholm skal neste gang i aksjon i semifinalen søndag i 14-tiden norsk tid før finalen går kl. 05.20 norsk tid tirsdag.

Karsten Warholm hadde ikke vært på OL-stadion før forsøket natt til fredag. Han skulle ha vært der onsdag, men en lang buss-kø gjorde at trener Leif Olav Alnes valgte å sende eleven sin tilbake i OL-landsbyen - og selv ta en liten rekognosering på arenaen. Treneren ville ikke utsette Warholm for unødvendig smittefare på en fullsatt buss.

Ulsteinviks store sønn satte nylig verdensrekord på 400 meter hekk med 46,70 under Bislett Games. Nå er han favoritt også i OL. I 2017 og 2019 ble han verdensmester på distansen. I 2018 vant han EM.

Nest best på årsstatistikken er Raj Benjamin med 46,83. Warholm og Benjamin er i en klasse for seg. Tredje beste årsbeste er 47,34 og tilhører Alison dos Santos.

– Jeg konsentrerte meg bare om å komme på OL-laget i det amerikanske uttaket, sier Rai Benjamin.

– Hvorfor har du ikke konkurrert siden?

– Jeg bestemte meg for å droppe Monaco-stevnet. Det hadde betydd 12 timers flytur tur og retur bare for det. Det hadde ikke vært fornuftig.

Finalen går 3. august klokken 05.20, og sendes på Discovery+.

Publisert Publisert: 30. juli 2021 04:44 Oppdatert: 30. juli 2021 06:59